Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилл рассказал о жизни до перехода в российский клуб из люксембургского «Прогреса».

– Правда ли что в «Прогресе» больше половины футболистов любители?

– Да, это правда, большинство футболистов моей бывшей команды – любители. Что касается меня, то я тоже был любителем до перехода в «Уфу».

– В одном из интервью ты сказал, что работал учителем, какой предмет ты преподавал? Это были частные уроки или работа в школе?

– Не совсем учителем, я скорее выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок. Это было именно в школе, и я преподавал языки – немецкий, французский. Что касается моей зарплаты в школе – то я получал 39 евро в час.

– Что изменилось у тебя в Уфе?

– Я поменял город, страну. Стал профессиональным футболистом, получил хороший контракт. Теперь мне больше не нужно заниматься преподавательской деятельностью и могу полностью сконцентрироваться на футболе. Я счастлив жить своей новой жизнью в Уфе.