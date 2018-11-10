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    Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»

    Полузащитник «Уфы» Оливье Тилл рассказал о жизни до перехода в российский клуб из люксембургского «Прогреса».

    – Правда ли что в «Прогресе» больше половины футболистов любители?

    – Да, это правда, большинство футболистов моей бывшей команды – любители. Что касается меня, то я тоже был любителем до перехода в «Уфу».

    – В одном из интервью ты сказал, что работал учителем, какой предмет ты преподавал? Это были частные уроки или работа в школе?
    – Не совсем учителем, я скорее выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок. Это было именно в школе, и я преподавал языки – немецкий, французский. Что касается моей зарплаты в школе – то я получал 39 евро в час.

    – Что изменилось у тебя в Уфе?

    – Я поменял город, страну. Стал профессиональным футболистом, получил хороший контракт. Теперь мне больше не нужно заниматься преподавательской деятельностью и могу полностью сконцентрироваться на футболе. Я счастлив жить своей новой жизнью в Уфе.

    Источник: Официальный сайт Уфы

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    10.11.2018 21:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +600

      dimar 9 декабря 2018, 20:16

      40 евро в час????? нам бы такие зп

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 ноября 2018, 09:11

      Дааа, делаааа...

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 10 ноября 2018, 22:30

      Вот уж действительно, насобирали футболистов с вокзала.))
      Или парень настолько одарен, что мог себе позволить не отдаваться на 100% футболу и дорасти до уровня профессионально лиги России?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > VSt 11 ноября 2018, 06:38

      Можно было с Чертаново забрать молодых и перспективных.

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