«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»

Стало известно расписание матчей «Зенита» на зимних сборах.

21 января петербуржцы сыграют с катарским «Аль-Увайнахом», 25 января – с «РБ Зальцбург», 1 февраля – с «Дюделанжем», 17-го – с «Кайратом». Заключительный товарищеский матч «Зенита» перед возобновлением РПЛ –22 февраля с минским «Динамо».

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» проходит в Катаре с 13 по 25 января.

С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.

29 февраля «Зенит» сыграет с «Локомотивом».