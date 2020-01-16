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  • «Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»

«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»

16 января 2020, 14:40
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Стало известно расписание матчей «Зенита» на зимних сборах.

21 января петербуржцы сыграют с катарским «Аль-Увайнахом», 25 января – с «РБ Зальцбург», 1 февраля – с «Дюделанжем», 17-го – с «Кайратом». Заключительный товарищеский матч «Зенита» перед возобновлением РПЛ –22 февраля с минским «Динамо».

  • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» проходит в Катаре с 13 по 25 января.
  • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
  • 29 февраля «Зенит» сыграет с «Локомотивом».
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Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Зальцбург Дюделанж Кайрат Динамо Мн
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