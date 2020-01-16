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    «Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»

    Стало известно расписание матчей «Зенита» на зимних сборах.

    21 января петербуржцы сыграют с катарским «Аль-Увайнахом», 25 января – с «РБ Зальцбург», 1 февраля – с «Дюделанжем», 17-го – с «Кайратом». Заключительный товарищеский матч «Зенита» перед возобновлением РПЛ –22 февраля с минским «Динамо».

    • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» проходит в Катаре с 13 по 25 января.
    • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
    • 29 февраля «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

    Источник: твиттер «Зенита»

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    16.01.2020 14:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +753

      Taps 19 часов назад

      Посмотрим одним глазком.

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