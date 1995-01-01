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    «Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна

    «Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.

    Кудряшов заключил соглашение на правах свободного агента. Карапетян перешел в «Сочи» из люксембургского «Прогреса».

    • О сроках контрактов с футболистами не сообщается.
    • В июне Кудряшов официально покинул «Истанбул». Он выступал за клуб с января 2019 года, провел восемь матчей и забил один гол.
    • Карапетян провел в «Прогресе» два последних сезона. Он сыграл в 47 матчах за клуб и забил 40 голов.

    Сутормин в «Зените», Набиуллин – в «Сочи». Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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