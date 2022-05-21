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Александр Карапетян
Александр Карапетян
Завершил карьеру
23 декабря 1987 (38), Тбилиси
#87 | Нападающий
184 см
Армения | Германия
Статистика
Новости
Карапетян: «Никто не ожидал, что «Сочи» за такой короткий срок так вырастет»
2022.05.21 17:09
Карапетян: «К Сперцяну проявляют неслабый интерес большие клубы из Германии, Франции и Италии»
2022.05.21 15:34
1
Карапетян: «Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине», ему надо дать еще год в Италии»
2022.05.21 14:52
5
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
2022.05.21 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
2022.05.21 13:38
Карапетян: «Ситуация с «Тамбовом» – позор России»
2021.03.12 16:49
7
Sport24: Карапетян перейдет из «Тамбова» в «Арарат-Армения»
2021.01.24 13:23
Лига наций. Карапетян и Корян помогли Армении победить Эстонию, Грузия и Северная Македония обменялись голами
2020.09.08 21:27
1
Карапетян и Корян организовали гол и вывели Армению вперед в матче с Эстонией
2020.09.08 20:07
Фото
«Тамбов» объявил о переходе Рыжикова, Карапетяна и Балашова
2020.08.03 12:42
2
Карапетян, Лагатор, Шакуро покинули «Сочи»
2020.07.31 07:44
4
Карапетян: «Кокорин напоминает изголодавшегося льва. Уверен на все 100, что он смог бы закрепиться в «Роме»
2020.05.12 13:52
Карапетян: «Обсудили с Мхитаряном возможный переход в «Зенит». Позвал его в «Сочи»
2020.05.05 13:58
9
Карапетян: «Я в порядке, но некоторые игроки «Сочи» и впрямь больны»
2019.11.29 18:25
1
Форвард «Сочи» Карапетян – перед игрой с ЦСКА: «Мы должны действовать первым номером, сразу показать, кто здесь мужики!»
2019.11.09 18:13
16
Бонуччи: «Я не чувствую необходимости извиняться перед Карапетяном»
2019.09.09 11:25
5
Карапетян – о поступке Бонуччи: «Мне было стыдно и позорно, что такой игрок может пойти на такое против сборной Армении»
2019.09.06 17:58
16
Форвард «Сочи» Карапетян забил Италии и получил красную карточку
2019.09.05 20:11
2
Игрок «Сочи» Карапетян: «После проигрыша «Спартаку» ребята в раздевалке, можно сказать, плакали»
2019.07.19 15:20
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«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
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