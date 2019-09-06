Карапетян – о поступке Бонуччи: «Мне было стыдно и позорно, что такой игрок может пойти на такое против сборной Армении»

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян прокомментировал свое удаление в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Италии (1:3). Представитель «Сочи» получил вторую желтую карточку за якобы удар Леонардо Бонуччи по лицу.

«Мне было стыдно и очень позорно, что такой игрок, который столько лет играет на таком большом уровне может пойти на такое против сборной Армении. Очень жаль, что судья не разглядел, что там не было фола с моей стороны. Немецкий судья стоял в трех метрах от меня и Бонуччи, мне очень обидно. Арбитр должен был разглядеть этот эпизод.

Почему Бонуччи таким образом себя повел? Потому что мы хорошо играли против них, и итальянцы боялись, что могут оступиться в Ереване. Только так я могу расценивать поступок Бонуччи. Если бы счет был 4:0 в пользу сборной Италии, то он бы не придумал это. Да, мы дали бой итальянцам, но как можно было на такое пойти?

Просто нет слов, мы же не сборная Испании, Германии или Франции. Если у нас удаляют одного игрока, то понятно, что такой сборной будет тяжело противостоять 45 минут. Но мы все равно боролись до конца, ребята 78 минут держались, но, к сожалению, пропустили два гола», – сказал Карапетян.