Карапетян: «Никто не ожидал, что «Сочи» за такой короткий срок так вырастет»

Бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян высказался о команде. По его мнению, сочинцы растут.

– «Сочи» уже обеспечил себе медали. Если сочинцы победят «Динамо», то поднимутся на второе место и выиграют «серебро». В клубе люди сами удивляются, что всего за три года команда проделала такой путь?

– Конечно, никто не ожидал, что за такой короткий срок команда так вырастет, но это всe получилось не на пустом месте. Я общаюсь с ребятами, и все говорили, что идут правильным путeм. Есть сильный тренер, отличная база и условия, хороший состав, но всe равно там присутствует удивление, что всe получается так быстро.

Единственный минус, что очень мало людей поддерживает команду на стадионе. Обидно, что на команду, которая успешно борется за медали чемпионата России, приходят всего две тысячи зрителей, из которых половина – родственники. Возможно, клубу нужен такой человек-магнит, как я! Не хочу сильно выпячивать себя, но все помнят, что, когда я играл, на стадион приходили люди и отдельно выкрикивали моe имя. Даже сейчас я гулял по сочинской набережной пару дней, и несколько людей подошли ко мне сфотографироваться. Приятно, что до сих пор меня здесь помнят.

– Тебе обидно, что ты провeл в клубе всего год?

– Конечно, жаль. Хотелось бы продлить контракт, я мог бы ещe принести пользу команде.

Карапетян играл за «Сочи» с 2019 по 2020 год.

В РПЛ за сочинцев форвард провел 21 матч, забил 2 гола.

Сейчас 34-летний Карапетян играет на родине за «Алашкерт».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?