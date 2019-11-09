Форвард «Сочи» Карапетян – перед игрой с ЦСКА: «Мы должны действовать первым номером, сразу показать, кто здесь мужики!»

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился ожиданиями от матча 16 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 10 ноября.

«Завтра мы должны играть первым номером! Домашняя команда должна выглядеть уверенно на своем стадионе. Надо играть мужественно и ничего не боятся. Да, у них хорошие футболисты, но молодые. Мы должны сразу показать, кто здесь мужики!

Мы выходим с настроем на победу. Даже и не думаем о ничьей. Одно очко нас сейчас не устроит», – полагает армянин.