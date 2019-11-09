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  • Форвард «Сочи» Карапетян – перед игрой с ЦСКА: «Мы должны действовать первым номером, сразу показать, кто здесь мужики!»

Форвард «Сочи» Карапетян – перед игрой с ЦСКА: «Мы должны действовать первым номером, сразу показать, кто здесь мужики!»

9 ноября 2019, 18:13
16

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился ожиданиями от матча 16 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 10 ноября.

«Завтра мы должны играть первым номером! Домашняя команда должна выглядеть уверенно на своем стадионе. Надо играть мужественно и ничего не боятся. Да, у них хорошие футболисты, но молодые. Мы должны сразу показать, кто здесь мужики!

Мы выходим с настроем на победу. Даже и не думаем о ничьей. Одно очко нас сейчас не устроит», – полагает армянин.

  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • «Сочи» занимает последнее место.
  • В матче первого круга была зафиксирована нулевая ничья.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Карапетян Александр
Комментарии (16)
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Ruryu
1573312569
Смотри мужик,как бы злые жеребцы не истоптали вашу мужественность...
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Niko
1573313434
Ага давай давай))
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Граф2019
1573314226
кони! затоптать карапета...
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ALEX ML
1573314234
Смотри как бы автобус с номером 1 не получился
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_Kesh_Suntar_
1573316143
Давай мужик сломай ногу Облякову! Тогда ваше красавчиком будешь!
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sobaka120982
1573321155
Завтра пойду на стадион и буду болеть за Сочи!!!!хоть цска в душе!
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Полная Канистра
1573324610
тут главное сказал армянин
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dimag
1573328620
Опять с Зенитом-3 играть. А ВВ сказал, что пора деньги в одну копилку, значит скоро в РПЛ будет 16 Зенитов.
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sylver225
1573353662
ЦСКА обязан победить, другого быть не может)))
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pasha-ansh@mail.ru
1573380003
на турнирку посмотри, и кто мужики?
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