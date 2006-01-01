Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Форвард «Сочи» Карапетян – перед игрой с ЦСКА: «Мы должны действовать первым номером, сразу показать, кто здесь мужики!»

    Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился ожиданиями от матча 16 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 10 ноября.

    «Завтра мы должны играть первым номером! Домашняя команда должна выглядеть уверенно на своем стадионе. Надо играть мужественно и ничего не боятся. Да, у них хорошие футболисты, но молодые. Мы должны сразу показать, кто здесь мужики!

    Мы выходим с настроем на победу. Даже и не думаем о ничьей. Одно очко нас сейчас не устроит», – полагает армянин.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • «Сочи» занимает последнее место.
    • В матче первого круга была зафиксирована нулевая ничья.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +997

      Mirak92 59 минут назад

      Одна команда,одна жизнь,с командой до конца ,в радости и беды,мы ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      Mirak92 1 час назад

      Мне кажеться у коней бомбанет.Сочи,в ноябрь у вас так жарко никогда не быбудет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1739

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Давай мужик сломай ногу Облякову! Тогда ваше красавчиком будешь!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +997

      Mirak92 > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Лучше две и к васютке на нары отдыхать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1247

      ALEX ML 1 час назад

      Смотри как бы автобус с номером 1 не получился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Граф2019 1 час назад

      кони! затоптать карапета...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +994

      Niko 1 час назад

      Ага давай давай))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2212

      Ruryu 2 часа назад

      Смотри мужик,как бы злые жеребцы не истоптали вашу мужественность...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru