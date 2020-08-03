«Тамбов» объявил о переходе Рыжикова, Карапетяна и Балашова

В преддверии старта нового сезона состав «Тамбова» пополнили три футболиста.
Новичками команды стали вратарь Сергей Рыжиков, а также форварды Александр Карапетян и Виталий Балашов.
Все подробности переходов клуб обещает раскрыть в ближайшее время.
Рыжиков перешел в «Тамбов» из «Крыльев Советов», Карапетян – из «Сочи», Балашов – из донецкого «Олимпика».
Вратарь Сергей Рыжиков, а также нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов подписали контракты с «Тамбовом»!Все подробности переходов будут доступны на нашем сайте в ближайшее времяДобро пожаловать в клуб, парни! #ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KcK4bFpjZG— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 3, 2020