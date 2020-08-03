Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Тамбов» объявил о переходе Рыжикова, Карапетяна и Балашова

    В преддверии старта нового сезона состав «Тамбова» пополнили три футболиста.

    Новичками команды стали вратарь Сергей Рыжиков, а также форварды Александр Карапетян и Виталий Балашов.

    Все подробности переходов клуб обещает раскрыть в ближайшее время.

    Рыжиков перешел в «Тамбов» из «Крыльев Советов», Карапетян – из «Сочи», Балашов – из донецкого «Олимпика».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Тамбова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78282
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru