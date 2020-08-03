«Тамбов» объявил о переходе Рыжикова, Карапетяна и Балашова

В преддверии старта нового сезона состав «Тамбова» пополнили три футболиста.

Новичками команды стали вратарь Сергей Рыжиков, а также форварды Александр Карапетян и Виталий Балашов.

Все подробности переходов клуб обещает раскрыть в ближайшее время.

Рыжиков перешел в «Тамбов» из «Крыльев Советов», Карапетян – из «Сочи», Балашов – из донецкого «Олимпика».