Карапетян: «Кокорин напоминает изголодавшегося льва. Уверен на все 100, что он смог бы закрепиться в «Роме»

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян заявил, что его одноклубник Александр Кокорин смог бы успешно играть за «Рому».

«Я немного удивлен, что после паузы он так здорово играет. Хотя, с другой стороны, он за это время накопил энергии. Саша напоминает изголодавшегося льва, тигра. Он хочет всем доказать, на что способен. Смог бы Кокорин закрепиться в «Роме»? Да. Я уверен в этом не на 90 или 99 процентов, а на все 100. Он бы любой европейской команде помог. У него есть уровень, характер.

С Мхитаряном не обсуждал возможный переход Кокорина в «Рому». Но Генрих любит футбол, следит за всеми чемпионатами. И, конечно, он знает, кто такой Кокорин. Думаю, Мхитарян обрадовался бы переходу Саши в «Рому», — цитирует Карапетяна «Российская газета».

После зимней паузы и до вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

До конца сезона у 29-летнего форварда действует контракт с «Зенитом».

Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»