Карапетян: «Кокорин напоминает изголодавшегося льва. Уверен на все 100, что он смог бы закрепиться в «Роме»

Локомотив даст зарплату 4 миллиона евро. Рома 2-2.5 миллиона в год. У Саши в мае закончится контракт с зенитом, и он скорее из-за денег подпишет контракт с локгмотивом. Зенит 4 не даст, да и Кокорин им будет нужен в случае продажи азмуна. Наполи азмуна возьмёт ,если уйдет мартенс
Нападающий «Сочи» Александр Карапетян заявил, что его одноклубник Александр Кокорин смог бы успешно играть за «Рому».
«Я немного удивлен, что после паузы он так здорово играет. Хотя, с другой стороны, он за это время накопил энергии. Саша напоминает изголодавшегося льва, тигра. Он хочет всем доказать, на что способен. Смог бы Кокорин закрепиться в «Роме»? Да. Я уверен в этом не на 90 или 99 процентов, а на все 100. Он бы любой европейской команде помог. У него есть уровень, характер.
С Мхитаряном не обсуждал возможный переход Кокорина в «Рому». Но Генрих любит футбол, следит за всеми чемпионатами. И, конечно, он знает, кто такой Кокорин. Думаю, Мхитарян обрадовался бы переходу Саши в «Рому», — цитирует Карапетяна «Российская газета».
- После зимней паузы и до вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
- До конца сезона у 29-летнего форварда действует контракт с «Зенитом».
Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»