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    Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» подтвердил, что им интересуются ведущие клубы итальянской Серии А.

    – Давай по Италии расставим все точки над «i». Откуда вариант, откуда слухи и были ли с кем-то переговоры?

    – Откуда растут [слухи] – не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, они в курсе всего. Есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы. Если все действительно так и правда, это может быть очень интересно.

    – Есть топ-клубы из этих трех?

    – Да, брат, все три.

    – Все три – топ-клубы?

    – Ну я считаю, что да. Для меня – топ-клубы.

    – «Юве» есть?

    – «Юве» нет.

    – То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?

    – Что-то рядом, один ты угадал.

    – А сам ты куда хочешь? В Италию, в «Марсель», допустим, к Боашу, в «Локомотив» за 9 лямов или куда бы тебе хотелось?

    – Я бы в «Рому» хотел.

    – Так а «Рома» есть в этом списке?

    – Да, да.

    • После зимней паузы и до вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • До конца сезона у 29-летнего форварда действует контракт с «Зенитом».

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    24.04.2020 22:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5536

      paracetamol 1 час назад

      Лучше в Лестер, боевая команда!

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      Рейтинг: +809

      Cleaner 1 час назад

      Никуда он не уедет. Спит и видит Зенит с его трубой и миллионами.

      0
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      Рейтинг: +4228

      JTherry 1 час назад

      вот Америку открыл - откуда растут слухи)))) от главного "сплетника" в российском футболе - Арустамяна: везде уже успел отметиться чисто "по секрету"...

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      Рейтинг: +1327

      Genz 1 час назад

      Беги Саша или в Рому,или к Гному. Главное подальше от бомжей
      Сцуки отправили ссылку и не платили за карантинную тюрьму. Газпром не может быть людьми. Там звери и пи..ары

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      Рейтинг: +515

      фанат джигурды 1 час назад

      Хоровод,

      Минусуй-не минусуй,
      Все равно получишь шайбу!!!
      Гыгыгыгыгы

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      Рейтинг: +20077

      пьяныйхоровод > фанат джигурды 1 минуту назад

      Ты "шайбу" сначала из себя достань .

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      Рейтинг: +515

      фанат джигурды 1 час назад

      Хотел в Рому, а на деле- в Пашу.

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