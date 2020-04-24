Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» подтвердил, что им интересуются ведущие клубы итальянской Серии А.

– Давай по Италии расставим все точки над «i». Откуда вариант, откуда слухи и были ли с кем-то переговоры?

– Откуда растут [слухи] – не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, они в курсе всего. Есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы. Если все действительно так и правда, это может быть очень интересно.

– Есть топ-клубы из этих трех?

– Да, брат, все три.

– Все три – топ-клубы?

– Ну я считаю, что да. Для меня – топ-клубы.

– «Юве» есть?

– «Юве» нет.

– То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?

– Что-то рядом, один ты угадал.

– А сам ты куда хочешь? В Италию, в «Марсель», допустим, к Боашу, в «Локомотив» за 9 лямов или куда бы тебе хотелось?

– Я бы в «Рому» хотел.

– Так а «Рома» есть в этом списке?

– Да, да.