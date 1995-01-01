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    Карапетян: «Я в порядке, но некоторые игроки «Сочи» и впрямь больны»

    Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал об эпидемии ангины в команде.

    «Я в порядке, но некоторые игроки и впрямь больны. Очень много игроков. Не знаю, почему — возможно, они заболели после матча в Уфе, там было очень холодно. Но думаю, что все должны быть в порядке к матчу», – сказал Карапетян.

    • В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
    • Матч пройдет 1 декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 мск.
    • После 17 туров сочинцы идут на последнем месте с 14 очками.

    «Сочи»: «Команду подкосил вирус ангины. Пришлось отменить тренировку за два дня до игры с «Оренбургом»

    Источник: «Чемпионат»

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