Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карапетян: «Я в порядке, но некоторые игроки «Сочи» и впрямь больны»

Карапетян: «Я в порядке, но некоторые игроки «Сочи» и впрямь больны»

29 ноября 2019, 18:25
1

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал об эпидемии ангины в команде.

«Я в порядке, но некоторые игроки и впрямь больны. Очень много игроков. Не знаю, почему — возможно, они заболели после матча в Уфе, там было очень холодно. Но думаю, что все должны быть в порядке к матчу», – сказал Карапетян.

  • В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
  • Матч пройдет 1 декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 мск.
  • После 17 туров сочинцы идут на последнем месте с 14 очками.

«Сочи»: «Команду подкосил вирус ангины. Пришлось отменить тренировку за два дня до игры с «Оренбургом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Карапетян Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1575046294
Забивай давай, а то на последнем месте....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+