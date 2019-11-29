«Сочи»: «Команду подкосил вирус ангины. Пришлось отменить тренировку за два дня до игры с «Оренбургом»

«Сочи» рассказал о ситуации в команде, где 10 игроков заболели ангиной.

«Вирус ангины поразил футбольный клуб «Сочи». После возвращения с выезда в Уфу игроки футбольного клуба «Сочи» должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона. На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков.

За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку и вовсе пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», – сообщает пресс-служба клуба.

В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».

Матч пройдет 1 декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 мск.

После 17 туров сочинцы идут на последнем месте с 14 очками.

В «Сочи» – эпидемия ангины. Перед матчем с «Оренбургом» заболели Бурмистров, Заболотный и еще восемь игроков