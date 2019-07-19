Игрок «Сочи» Карапетян: «После проигрыша «Спартаку» ребята в раздевалке, можно сказать, плакали»

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал, какая атмосфера царила в раздевалке команды после поражения от «Спартака» (0:1) в первом туре РПЛ.

Сочинцы пропустили решающий гол после углового на третьей добавленной минуте от защитника Самуэля Жиго. Спустя три дня после игры глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров завил, что мяч был забит с нарушением правил. В связи с этим РФС отстранил на некоторое время от работы главного арбитра встречи Владимира Москалева.

«Радости, конечно, не было. Показывали хороший футбол, и на последней минуте проиграли. После 60-й минуты мы устали, потому что проделали много оборонительной работы. До этого игра шла в одни ворота, а во втором тайме воздуха нам уже не хватало.

В раздевалке ребята, можно сказать, плакали. Тренер тоже сказал: «Ребята, я доволен, как вы смотрелись. Жаль, что такой счет, нечестно проиграли». Жиго нашему капитану руками глаза закрыл! Обидно, что VAR не было. Но не думаю, что судья специально это сделал. Ничего, стимул еще больше работать. Мы увидели, что можем играть против такой большой команды.

Честно сказать, я не так хорошо знал русский футбол, но тоже ожидал, что, если «Спартак» играет дома, он будет давить. В первом тайме мы их удивили. Они поняли, что мы не боимся и вообще уверены в себе. Будет ли с «Зенитом» сложнее? Дома нас ждут наши болельщики, они будут давать нам стимул. Когда за тобой твои люди, это дает дополнительно 5-10 процентов. Будет нелегко, но мы не боимся. После «Спартака» мы знаем, что шансы есть против всех команд», – сказал Карапетян.