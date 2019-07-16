Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егоров: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением. Москалев за грубые ошибки будет отстранен на определенное время»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (1:0) Владимир Москалев допустил грубые ошибки в игре, за что будет отстранен от работы на определенный период времени.

    По мнению главы ДСИ, Москалев не должен был засчитывать гол защитника москвичей Самуэля Жиго, забитый на третьей добавленной минуте встречи после подачи углового. Егоров заявил, что мяч был забит с нарушением правил.

    «Вы знаете, кто такой Джикия? Он сказал, что судейство было на высшем уровне! Но это ирония, конечно. Матч «Спартак» – «Сочи» получился резонансным. Общая оценка: очень неудачная игра Володи Москалева. Много вопросов по карточкам, которые он не дал. Конечно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба. Но наше мнение – этот гол не стоило засчитывать, так как было нарушение правил.

    Что касается момента в первом тайме с падением в штрафной «Спартака», для нас – это пенальти. Нас в этой игре озадачила трактовка единоборств, где не показали карточки. Прошу вас не танцевать на костях, но матч у него правда получился неудачный. Я его не оправдываю, но в спорте бывают такие ситуации.

    На сборах Москалев выглядел хорошо. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать свои ошибки. За грубые ошибки он будет отстранен на определенное время. Не хочу говорить о сроках. Кому-то хватит прийти в себя неделю, а кому-то и месяца мало», – сказал Егоров.

    Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет против «Ростова», а «Сочи» примет «Зенит».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2019 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 июля 2019, 11:43

      Это Володина профнепригодность, а ему неделю, чтобы в себя пришел. В ссылку его на пару лет, повышать квалификацию в дивизионы. Результат ведь,*****, сделал и не за бесплатно конечно. Ошибки офуенно грубые и сделаны сознательно, чтобы сделать победу Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 17 июля 2019, 07:46

      Свинский свин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 июля 2019, 23:15

      Бабло не пахнет. В прошлом году два матча Зенита с к-б провалил и все равно ставят. Егоров не понимает, что-ли, что репутация его конторы уже ниже плинтуса и никто не верит в честность и квалификацию наших судей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      ДениМ > paracetamol 16 июля 2019, 23:54

      Так может его контору "обнулить" и выпустить тебя? И еще кучу честных людей? Кто судить-то будет? Уж вы-то честно насудите!
      "Никто не верит в честность и квалификацию наших судей". Ты этот никто? За всех не говори. Говори прямо: я не верю. Прямо - лешик Наовальный. Никто...
      То, что мясу повезло, не отменяет факт необходимости судейского корпуса. Какой есть, такой есть. Но в том то и футбол: играют и судят люди. А человеку свойственно ошибаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 16 июля 2019, 22:59

      Определенный период времени - это будет неделя. В прошлом году Москалев также имел скандальную прессу и получал двойки после чего отстранялся от РПЛ на один тур. Мне кажется, что именно у продажных наших судей, сроки дисквалификации мизерные. А судьи, которые ошибаются, когда судят честно, огребают по полной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2019, 22:28

      Виновник найден. Вердикт вынесен. Это уже не единичный случай первого тура. Плохо работает руководитель департамента судейства.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 июля 2019, 22:17

      «Лиха беда начало»! Срок только надо НЕопределенный. Пока в ФНЛ не докажет профпригодность в 3-5 матчах, пусть там судит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      kikosik83 16 июля 2019, 21:15

      ну тогда пускай и михаила вилкова за компаию за гол локо рубину

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 16 июля 2019, 18:47

      Да сколько матчей столько и ошибок, говорить об этом можно бесконечно, но зачем, если рецепт на лекарство уже выписан - VAR. Применяйте! Кто ж вам не дает?! Ан, нет, хочется и левую денежку заработать..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > oyabun 16 июля 2019, 18:56

      С VAR тоже всё не однозначно, смотрела я полуфиналы и финал Лиге Наций, там та ещё клоунада была с этим VARом...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > _Marqella_ 16 июля 2019, 23:28

      Конечно, это не 100% панацея от судейских ошибок, но согласитесь, минимизировать их данная система всё же способна.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > oyabun 17 июля 2019, 23:33

      И все равно будут ныть, вот увидишь... Это минталитет, уберут старые поводы найдутся новые..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 16 июля 2019, 18:35

      На одну игру, дали отдохнуть, оплачиваемый отпуск.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > TOL47 16 июля 2019, 22:12

      Оплаченный отпуск.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 16 июля 2019, 18:30

      Хорошо заработал, теперь хорошо отдохнёт.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11