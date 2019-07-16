Егоров: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением. Москалев за грубые ошибки будет отстранен на определенное время»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (1:0) Владимир Москалев допустил грубые ошибки в игре, за что будет отстранен от работы на определенный период времени.

По мнению главы ДСИ, Москалев не должен был засчитывать гол защитника москвичей Самуэля Жиго, забитый на третьей добавленной минуте встречи после подачи углового. Егоров заявил, что мяч был забит с нарушением правил.

«Вы знаете, кто такой Джикия? Он сказал, что судейство было на высшем уровне! Но это ирония, конечно. Матч «Спартак» – «Сочи» получился резонансным. Общая оценка: очень неудачная игра Володи Москалева. Много вопросов по карточкам, которые он не дал. Конечно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба. Но наше мнение – этот гол не стоило засчитывать, так как было нарушение правил.

Что касается момента в первом тайме с падением в штрафной «Спартака», для нас – это пенальти. Нас в этой игре озадачила трактовка единоборств, где не показали карточки. Прошу вас не танцевать на костях, но матч у него правда получился неудачный. Я его не оправдываю, но в спорте бывают такие ситуации.

На сборах Москалев выглядел хорошо. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать свои ошибки. За грубые ошибки он будет отстранен на определенное время. Не хочу говорить о сроках. Кому-то хватит прийти в себя неделю, а кому-то и месяца мало», – сказал Егоров.

Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет против «Ростова», а «Сочи» примет «Зенит».