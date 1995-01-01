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    Бонуччи: «Я не чувствую необходимости извиняться перед Карапетяном»

    Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отказался извиниться перед форвардом сборной Армении и «Сочи» Александром Карапетяном.

    «Такие вещи случаются во время матчей, и я не чувствую необходимости извиняться. Я даже не думал о том, что его уже наказывали в той игре. Более того, у меня уже было два шва от локтя, и я пытался защитить бровь.

    Разочаровывает, что это противостояние случилось, но я принимаю это и иду дальше, я отвечу на поле. Если я провел 91 матч для своей страны, это значит, что я сделал все возможное, чтобы помочь команде», – сказал Бонуччи.

    Ранее Карапетян прокомментировал свое удаление в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Италии (1:3). Игрок «Сочи» получил вторую желтую карточку за якобы удар по лицу Бонуччи.

    • Италия с 18 очками занимает первое место в группе J.
    • Армения, в активе которой 9 баллов, идет третьей.

    Источник: Football Italia

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