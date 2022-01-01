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Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян высказался о проблемах в Европе.

– Твои знакомые удивлялись, что ты, прожив всю жизнь в Европе, вдруг решил взять недвижимость в России?

– Да, было такое. Люди в Европе сейчас считают, что в России стало невозможно жить, но я был недавно в Мадриде, Брюсселе и Германии. Честно скажу, что в данный момент в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России.

Всe очень подорожало, и это неприятно сказывается на людях. Например, немцы за одну копейку готовы биться. Бывало, что на одной колонке бензин мог стоить 31,8 евро, а в двух километрах оттуда – 31,7 евро. Вот в таком случае многие немцы ехали туда, где на копейку дешевле, и это речь про обычное время.

Поэтому сейчас, когда всe подорожало, там всем очень тяжело. Да, зарплаты там хорошие, но и жить стало очень дорого.

Могу со 100-процентной уверенностью сказать, что наши люди – армяне, русские – отдыхают намного больше. В Европе простые люди только работают и работают.

  • Карапетян в России выступал за «Сочи» и «Тамбов».
  • В Европе он поиграл за клубы из Германии и Люксембурга.
  • Сейчас форвард защищает цвета «Алашкерта».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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