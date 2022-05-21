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  • Карапетян: «К Сперцяну проявляют неслабый интерес большие клубы из Германии, Франции и Италии»

Карапетян: «К Сперцяну проявляют неслабый интерес большие клубы из Германии, Франции и Италии»

21 мая 2022, 15:34
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Нападающий сборной Армении Александр Карапетян рассказал о желании европейских клубов подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

– Лидером армянской сборной становится 21-летний воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Тебя удивляет, что он так быстро вышел на ведущие роли?

– Нет, он очень хороший игрок и, что самое главное, порядочный человек. В сборной я всегда живу в одном номере с Хориком Байрамяном. В нашей комнате мы постоянно собирали кучу игроков, и Сперцян в нашей комнате проводил больше времени, чем в своей. Очень люблю и Хорика, и Сперцяна.

Эдуард нравится своей уверенностью. Бьeт пенальти, промахивается, снова подходит к мячу. Берeт на себя штрафные, в Армении его очень ценят. Вся страна гордится, что он решил выступать за нас, а не за Россию.

Понятно, что с Россией легче попасть на Евро и на чемпионаты мира, но он принял предложение Армении. И сейчас ему легче попасть в Европу, чем тому же Захаряну.

– К Сперцяну уже есть интерес в Европе?

– Я знаю, что им очень активно интересуются клубы из больших чемпионатов.

– Германия, Франция, Италия?

– Из этих стран большие клубы тоже проявляют неслабый интерес. Подробнее пока не могу говорить.

– Сам он хочет?

– А кто не хочет проявить себя на уровне топ-5 чемпионатов Европы? Думаю, «Краснодар» тоже не будет ему ставить препятствия для ухода в большую страну. Это станет отличным показателем работы академии «Краснодара».

  • 21-летний Сперцян провел за основную команду «Краснодара» 33 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 3 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Карапетян Александр Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
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Garrincha58
1653139302
Профуфукали игрока, а всяких Ари или Нойдштеттеров быстро натурализовали Нет у нас в стране футбольных профи одни дилетанты поэтому такой футбол смешной до последнего тура не знают что и как быть дальше и как проводить соревнование
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