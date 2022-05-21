Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян рассказал о проблемах с трудоустройством, возникших у российских игроков в Европе.

– Я недавно общался с Евгением Шляковым, которому ты помогал с вариантом в Румынии. У него заканчивается контракт, и он не уверен, что другие клубы Европы готовы будут его взять, потому что он россиянин. Даже человеку с опытом в Европе будет сложно там остаться?

– Мы с ним тоже недавно общались, я хотел ему помочь. Но нет, никому не хочется сейчас связываться с российским футболистом.

На те варианты, что были в Люксембурге, он сам не согласился, но его понять можно, там только в первых трeх клубах хорошие зарплаты.

К сожалению, на следующий сезон он сможет рассматривать, скорее всего, только Россию, Армению, Узбекистан и Казахстан.

– Почему европейские клубы так поступают? Ведь того же Шлякова брали, потому что он сильнее других, и в этом сезоне он незаменимый игрок в румынском клубе УТА.

– А почему ушли из России Zara и McDonald’s? Они тоже этого не хотели, им выгодно работать в России, откуда приходит много денег. Но на мировые бренды оказали давление, у них не было выбора поступить иначе.

То же самое у этих клубов. Они бы и хотели оставить сильного игрока, но в футбол вмешалась политика.

Карапетян в России выступал за «Сочи» и «Тамбов».

В Европе он поиграл за клубы из Германии и Люксембурга.

Сейчас форвард защищает цвета «Алашкерта».

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