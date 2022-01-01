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Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян рассказал о проблемах с трудоустройством, возникших у российских игроков в Европе.

– Я недавно общался с Евгением Шляковым, которому ты помогал с вариантом в Румынии. У него заканчивается контракт, и он не уверен, что другие клубы Европы готовы будут его взять, потому что он россиянин. Даже человеку с опытом в Европе будет сложно там остаться?

– Мы с ним тоже недавно общались, я хотел ему помочь. Но нет, никому не хочется сейчас связываться с российским футболистом.

На те варианты, что были в Люксембурге, он сам не согласился, но его понять можно, там только в первых трeх клубах хорошие зарплаты.

К сожалению, на следующий сезон он сможет рассматривать, скорее всего, только Россию, Армению, Узбекистан и Казахстан.

– Почему европейские клубы так поступают? Ведь того же Шлякова брали, потому что он сильнее других, и в этом сезоне он незаменимый игрок в румынском клубе УТА.

– А почему ушли из России Zara и McDonald’s? Они тоже этого не хотели, им выгодно работать в России, откуда приходит много денег. Но на мировые бренды оказали давление, у них не было выбора поступить иначе.

То же самое у этих клубов. Они бы и хотели оставить сильного игрока, но в футбол вмешалась политика.

  • Карапетян в России выступал за «Сочи» и «Тамбов».
  • В Европе он поиграл за клубы из Германии и Люксембурга.
  • Сейчас форвард защищает цвета «Алашкерта».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10180

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Армения, Узбекистан , Казахстан ????
    Так там уровень ПФЛ, что об этом писать.

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    Рейтинг: +7115

    серега кашин 2 часа назад

    его на родине то не знают

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