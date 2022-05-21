Карапетян: «Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине», ему надо дать еще год в Италии»

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян высказался о положении Александра Кокорина в «Фиорентине».

– В России ты подружился с Александром Кокориным. Общаешься с ним сейчас?

– Неделю назад с ним говорил, но всe не могу пересказать. Скажу, что он недоволен тем временем, которое получает на поле.

В первой половине сезона у него были травмы. Как он мне сказал, зимой он уже восстановился и по тренировкам чувствовал уверенность играть и доказывать. Посмотрим, что получится.

Для него это был первый полноценный сезон в Италии, ему надо дать ещe один год. Я до сих пор уверен, что Саша – хороший нападающий, который сможет заиграть в Италии.

– В Италии «Фиорентина» даст такой шанс Кокорину?

– Возможно, они найдут вариант с арендой. Могу представить, что разорвут контракт, но он сам хочет ещe попробовать себя в Италии, и я мечтаю его увидеть там.

Кокорин не играет с 10 апреля.

В этом сезоне он поучаствовал в 7 матчах.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?