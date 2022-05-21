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  • Карапетян: «Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине», ему надо дать еще год в Италии»

Карапетян: «Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине», ему надо дать еще год в Италии»

21 мая 2022, 14:52
5

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян высказался о положении Александра Кокорина в «Фиорентине».

– В России ты подружился с Александром Кокориным. Общаешься с ним сейчас?

– Неделю назад с ним говорил, но всe не могу пересказать. Скажу, что он недоволен тем временем, которое получает на поле.

В первой половине сезона у него были травмы. Как он мне сказал, зимой он уже восстановился и по тренировкам чувствовал уверенность играть и доказывать. Посмотрим, что получится.

Для него это был первый полноценный сезон в Италии, ему надо дать ещe один год. Я до сих пор уверен, что Саша – хороший нападающий, который сможет заиграть в Италии.

– В Италии «Фиорентина» даст такой шанс Кокорину?

– Возможно, они найдут вариант с арендой. Могу представить, что разорвут контракт, но он сам хочет ещe попробовать себя в Италии, и я мечтаю его увидеть там.

  • Кокорин не играет с 10 апреля.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 7 матчах.
  • Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings
Италия. Серия А Сочи Фиорентина Кокорин Александр Карапетян Александр
Комментарии (5)
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серега кашин
1653135496
конечно нужно бабло капаетиграть не надо - красота
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serppion
1653191152
Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Это сколько же надо выпить за то, чтобы Сашкины желания совпадали с его возможностями?!
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Semargl18
1653210462
Зачем? Не кокушке понятно комфортно на жопке за лямы сидеть.. Фиалкам это нах..рена?
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sochi-2013
1653213064
Похоже на троллинг.
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odessakmv
1653293246
... может кого-нибудь стулом отоварить, не только год, все 5 дадут
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