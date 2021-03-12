Карапетян: «Ситуация с «Тамбовом» – позор России»

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян ответил на вопросы о ситуации в клубе.

– В «Тамбове» общаетесь со знакомыми?

– Я продолжаю сидеть в общих чатах, но почти все мои друзья ушли из клуба, теперь это совсем другая команда. Сейчас нас объединяет только то, что мы все вместе ждeм наши деньги. Клуб на всeм экономил, это были самые плохие шесть месяцев моей футбольной жизни.

– Когда окончательно решили уходить из «Тамбова»?

– На сборах в Крымске никто не понимал, чего ожидать дальше. Для меня всe стало очевидно, когда из клуба через несколько дней после назначения на пост президента сбежал Валерий Оганесян.

– Общались лично с Оганесяном?

– Да, мы один раз посидели и поговорили около часа. Как я понял, он хотел работать в клубе, но, когда увидел настоящие долги, просто обалдел и решил не впутываться в это безнадежное дело.

– Когда вы приходили, знали, что в клубе могут быть проблемы?

– Да, но не ожидал, что настолько серьeзные. [Павел] Худяков (спортивный директор «Тамбова») говорил, что все проблемы из-за коронавируса, придeт новый спонсор и жизнь улучшится. Не ожидал, что будет так всe плохо. Сейчас надо признать, что клуб просто обманывал игроков.

– После декабрьской игры со «Спартаком» было видно, что вы общались с Тедеско. О чeм говорили?

– Я ему рассказал о нашей ситуации, и он очень удивился. Недавно встретились с ним в Дубае, рассказывал, как выходили ребята вообще без опыта, как нас просили играть за губернатора, и всe равно мы не получали за это деньги. Мы вместе с его помощниками не понимали, как такое могло происходить в стране, где недавно был чемпионат мира.

Если честно, ситуация с «Тамбовом» – это позор России. Насколько я знаю, такое происходит в российском футболе не в первый раз. Мне рассказывали случаи, как клубы закрывались, а футболисты не получали деньги. У меня мало опыта игры и жизни в России, но я уверен, что «Тамбов» – не последняя такая команда.