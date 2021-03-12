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Карапетян: «Ситуация с «Тамбовом» – позор России»

12 марта 2021, 16:49
7

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян ответил на вопросы о ситуации в клубе.

– В «Тамбове» общаетесь со знакомыми?

– Я продолжаю сидеть в общих чатах, но почти все мои друзья ушли из клуба, теперь это совсем другая команда. Сейчас нас объединяет только то, что мы все вместе ждeм наши деньги. Клуб на всeм экономил, это были самые плохие шесть месяцев моей футбольной жизни.

– Когда окончательно решили уходить из «Тамбова»?

– На сборах в Крымске никто не понимал, чего ожидать дальше. Для меня всe стало очевидно, когда из клуба через несколько дней после назначения на пост президента сбежал Валерий Оганесян.

– Общались лично с Оганесяном?

– Да, мы один раз посидели и поговорили около часа. Как я понял, он хотел работать в клубе, но, когда увидел настоящие долги, просто обалдел и решил не впутываться в это безнадежное дело.

– Когда вы приходили, знали, что в клубе могут быть проблемы?

– Да, но не ожидал, что настолько серьeзные. [Павел] Худяков (спортивный директор «Тамбова») говорил, что все проблемы из-за коронавируса, придeт новый спонсор и жизнь улучшится. Не ожидал, что будет так всe плохо. Сейчас надо признать, что клуб просто обманывал игроков.

– После декабрьской игры со «Спартаком» было видно, что вы общались с Тедеско. О чeм говорили?

– Я ему рассказал о нашей ситуации, и он очень удивился. Недавно встретились с ним в Дубае, рассказывал, как выходили ребята вообще без опыта, как нас просили играть за губернатора, и всe равно мы не получали за это деньги. Мы вместе с его помощниками не понимали, как такое могло происходить в стране, где недавно был чемпионат мира.

Если честно, ситуация с «Тамбовом» – это позор России. Насколько я знаю, такое происходит в российском футболе не в первый раз. Мне рассказывали случаи, как клубы закрывались, а футболисты не получали деньги. У меня мало опыта игры и жизни в России, но я уверен, что «Тамбов» – не последняя такая команда.

  • В феврале Карапетян ушел в «Арарат-Армению».
  • «Тамбов» перед возобновлением сезона находился на грани банкротства.
  • В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря этому команда сможет завершить чемпионат.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Тамбов Арарат-Армения Карапетян Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1615559004
Какие "сильные" слова... А вот Григорян из Урарту по похожим причинам ушёл, это что - позор твоей Армении? Сам ты в своей Германии ни одному клубу не нужен, это что - позор Германии? Ара, чё-то ты рамсы попутал.
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Nerlinger
1615562732
так тут и без Тамбова сплошной ПО3ОР !!!
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Hektor 84
1615564627
Так оно и понятно что Худяков и всё руководство Тамбова ворюги и воду мутили. А губернатора крайним сделали. Он деньги выделял а они их пилили. А как пришло время отчитаться, а денег нет одни долги. Он вам про нового спонсора чесал, а как перестало прокатывать играйте за губернатора,. А потом простите часть долгов чтоб кдк нам дал заявить новичков. И всё равно вас всех кинут. Потом как РФС перечислит оставшиеся деньги за участие они Тамбов банкротом объявят. И вы все лесом пойдете.
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PahaSpartak
1615568273
девки концерт дали в общественном месте, их на 2 года колонии посадили, Пуси риот кажется, а Широков судью отмудохал, и его в Бомбардире в новостях печатают. Какие люди, такая и страна, такие и нарвы в футбольных клубах
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Skull_Boy
1615571739
А Арарат значит не позор, что денег на ФНЛ не нашли и е_6у дали в Армению
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Лфшт
1615573814
А че у нас только Тамбов сдох в этом году ? Так еще Мордовия, Луч и Арарат. А Тосно, Амкар, ФК Москва. Это уже не позор, а данность. Пусть они всё дохнут, Это не клубы, это отмывание госбюджета. Так что не жалко вообще
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