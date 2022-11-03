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Александр Карапетян
Статистика
Александр Карапетян - статистика
Завершил карьеру
23 декабря 1987 (38), Тбилиси
#87 | Нападающий
184 см
Армения | Германия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Пюник
1 : 2
03.11.2022
Базель
71' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Слован
2 : 1
27.10.2022
Пюник
80' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Жальгирис
2 : 1
13.10.2022
Пюник
65' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Пюник
2 : 0
06.10.2022
Жальгирис
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Пюник
2 : 0
15.09.2022
Слован
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Базель
3 : 1
08.09.2022
Пюник
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
4 : 1
14.07.2022
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