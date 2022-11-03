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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Базель
Пюник - Базель: обзор матча 03 ноября 2022
Пюник
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
Базель
72'
Л. Юричич
17'
Д. Малес
29'
А. Каде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Базель
Замена
М. Коваленко
️️️️
А. Братков
89'
82'
Замена
К. Нуху
️️️️
Д. Малес
81'
Желтая карточка
Д. Малес
81'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Финк
75'
Замена
Т. Джака
️️️️
М. Ланг
ГОЛ! 1:2!
Л. Юричич
72'
Замена
С. Спировски
️️️️
Жуниньо
71'
Замена
А. Карапетян
️️️️
Ю. Отубанжо
71'
62'
Желтая карточка
Р. Калафьори
61'
Замена
Л. Миллар
️️️️
А. Каде
Замена
Л. Юричич
️️️️
Д. Диоп
58'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
А. Гонсалес
58'
Желтая карточка
О. Арутюнян
57'
53'
Вторая желтая
Д. Ндой
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Каде
Пас отдал
Д. Ндой
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Малес
Пас отдал
А. Диуф
15'
Желтая карточка
Д. Ндой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
77
Даме Диоп
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Юрченко
18
Братков
10
Кочук
19
Баранов
6
Жуниньо
21
Гонсалес
2
Милькович
11
Арутюнян
9
Дашян
20
Отубанжо
77
Диоп
4-2-2-2
13
Сальви
5
Ланг
3
Комас
3
Пельмар
33
Калафьори
20
Фрай
17
Диуф
14
Ндой
30
Каде
21
Финк
19
Малес
18
Братков
15
Коваленко
15
Коваленко
18
Братков
6
Жуниньо
6
Спировски
6
Спировски
6
Жуниньо
21
Гонсалес
23
Озбилиз
23
Озбилиз
21
Гонсалес
77
Диоп
7
Юричич
7
Юричич
77
Диоп
20
Отубанжо
87
Карапетян
87
Карапетян
20
Отубанжо
19
Малес
4
Нуху
4
Нуху
19
Малес
5
Ланг
34
Джака
34
Джака
5
Ланг
30
Каде
17
Миллар
17
Миллар
30
Каде
21
Финк
9
Зекири
9
Зекири
21
Финк
Остались в запасе
Пюник
Базель
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
9
Греник Петросян
ЦФ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Пюник - Базель
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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