Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Давид Юрченко
Давид Юрченко
Завершил карьеру
27 марта 1986 (40)
#1 | Вратарь
186 см | 80 кг
Армения | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Лига чемпионов. «Пюник» с Юрченко в воротах пропустил пять мячей от «Црвены Звезды»
2022.08.03 23:59
Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ
2019.06.03 19:20
11
Юрченко – о матче с «Ахматом»: «Замерз как сосулька, даже говорить тяжело. Это все антифутбол»
2018.12.02 01:04
14
Юрченко – об Аленичеве: «В «Енисее» все в одной лодке, гребем все вместе»
2018.11.25 09:12
4
«Матч ТВ» запускает проект о травмированных игроках «ФутБОЛЬНО». Герои первого выпуска – Жиго и Юрченко
2018.10.18 15:30
11
Голкипер «Енисея» Юрченко выбыл на месяц из-за травмы колена
2018.09.21 08:15
2
Юрченко: «Должны были дожимать и выигрывать ЦСКА. «Енисей» потерял два очка»
2018.08.12 08:40
5
Юрченко: «У нас огромная страна с большими возможностями. Неужели нельзя помочь футбольным клубам?!»
2018.08.05 22:51
24
«Енисей» объявил о подписании Юрченко. Ранее игроком интересовался «Спартак»
2018.06.18 18:40
12
Игроки «Тосно» написали заявление в прокуратуру
2018.06.07 18:37
12
Юрченко – о предложении «Спартака»: «Такое бывает, может быть, один раз в жизни»
2018.05.21 10:05
24
«Спартак» рассматривает кандидатуру Юрченко
2018.05.20 16:35
15
Вратарь «Тосно» Юрченко вызван в сборную Армении
2018.05.17 21:12
2
Юрченко согласился выступать за сборную Армении
2018.05.13 08:42
6
Юрченко: «Сказал, что с Григоряном мы просто утонем. Меня убрали из команды»
2018.05.09 01:35
8
Юрченко: «В «Уфе» Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом»
2018.05.08 22:31
8
Юрченко: «Финал Кубка России для многих в «Тосно» может стать самым важным во всей карьере»
2018.05.08 07:05
2
Юрченко: «За весь сезон игроки «Тосно» только два раза получили премиальные»
2018.05.03 21:37
5
Юрченко: «Матч с «Амкаром»? Любое касание – свисток. Тяжело играть против целой команды и трех судей»
2018.04.22 19:51
19
Орлов: «Юрченко на порядок выше Реброва и Селихова. Селекционеры «Спартака» просчитались»
2018.04.20 01:51
43
Юрченко: «Направления ударов «Спартака» с пенальти мне подсказывал Мирзов. Он половину угадал»
2018.04.19 21:23
8
Погребняк: «Перед серией пенальти против «Спартака» Юрченко сказал, что возьмет два удара»
2018.04.19 20:42
6
Юрченко: «После победы над «Спартаком» покричали, порадовались, переоделись и уехали»
2018.04.19 16:49
3
Юрченко назвал «Спартак» топ-клубом, на который нужно равняться
2018.04.01 11:27
10
Юрченко: «Тосно» рассчитывал отобрать очки у «Спартака»
2018.04.01 01:01
2
Юрченко – о долгах в «Тосно»: «Без разговора с руководством тренироваться не будем»
2018.02.03 20:12
6
Юрченко дисквалифицирован на два матча за споры с арбитром после игры с «Локомотивом»
2017.12.13 15:38
12
Юрченко – об удалении в матче с «Локомотивом»: «Пусть судья говорит. Он лучший сегодня был»
2017.12.11 22:45
6
Юрченко после матча с «Локомотивом» получил красную карточку за споры с арбитром
2017.12.11 21:35
8
Юрченко: «Тосно» хочет сделать подарок болельщикам и обыграть «Локомотив»
2017.12.08 15:20
19
1
2
3
4
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+