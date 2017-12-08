Юрченко: «Тосно» хочет сделать подарок болельщикам и обыграть «Локомотив»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, встреча между командами пройдет 11 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Подходим на позитиве. Хотелось бы сделать подарок не только себе, но и нашим болельщикам, которые придут нас поддержать, а также своим близким. Чтобы все уходили в отпуск в хорошем настроении.

– Каких ошибок нужно избежать, чтобы не было такого провала, как с ЦСКА? Все-таки «Локомотив» лидер, команда, которая показывает, наверное, самый интересный футбол.

– Наверное, все банально и просто. Будем плясать от себя, от своей игры. В первую очередь, сыграть надежно, без авантюр, без всего и постараться впереди реализовать свои моменты.

– Наверняка за «Тосно» придут поболеть поклонники «Зенита», которые желают поражения «Локомотиву». На вас это как-то будет влиять?

– Нам не так важно, кто за кого будет переживать. Главное, чтобы люди пришли, насладились тем, что будет происходить на поле и создали футбольную атмосферу.

– Разбирали кого-то персонально, может, братьев Миранчуков?

​– У нас тактика будет впереди. Мы всегда пляшем от самих себя. Тренеры расскажут все детально на разборе, покажут, как действовать.