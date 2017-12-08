Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Юрченко: «Тосно» хочет сделать подарок болельщикам и обыграть «Локомотив»

    Юрченко: «Тосно» хочет сделать подарок болельщикам и обыграть «Локомотив»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, встреча между командами пройдет 11 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

    – Подходим на позитиве. Хотелось бы сделать подарок не только себе, но и нашим болельщикам, которые придут нас поддержать, а также своим близким. Чтобы все уходили в отпуск в хорошем настроении.

    – Каких ошибок нужно избежать, чтобы не было такого провала, как с ЦСКА? Все-таки «Локомотив» лидер, команда, которая показывает, наверное, самый интересный футбол.

    – Наверное, все банально и просто. Будем плясать от себя, от своей игры. В первую очередь, сыграть надежно, без авантюр, без всего и постараться впереди реализовать свои моменты.

    – Наверняка за «Тосно» придут поболеть поклонники «Зенита», которые желают поражения «Локомотиву». На вас это как-то будет влиять?

    – Нам не так важно, кто за кого будет переживать. Главное, чтобы люди пришли, насладились тем, что будет происходить на поле и создали футбольную атмосферу.

    – Разбирали кого-то персонально, может, братьев Миранчуков?

    ​– У нас тактика будет впереди. Мы всегда пляшем от самих себя. Тренеры расскажут все детально на разборе, покажут, как действовать.

    Источник: ФК «Тосно»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    арейская
    1512739818
    Особенно "понравилось" выражение пляшем от самих себя, и куда-же вы уплясались со своими 19/32? Больше всех пропущенных нет ни в одной команде, после тебя только Довбня со своими 29-тью, на зато какие сейфы от него исходили, конфетка..
    Ответить
    dok66
    1512740703
    Если на нолики сыграете , это уже будет позитив !
    Ответить
    vladimir-7
    1512742215
    отличное желание и его нужно выполнить.
    Ответить
    Полная Канистра
    1512743209
    как бы сам у ворот весь матч не плясал примеров уже было много
    Ответить
    victosha
    1512748311
    Локо 0:2 в первом круге не простит...
    Ответить
    insider_retro
    1512750222
    "Спляшем от себя..." - что-то новое в футбольном искусстве для противостояния железнодорожникам...)) Вратарюга наобещал болельщикам наслаждение и райские кущи, а потянут ли партнёры??...))
    Ответить
    Андрей3088
    1512750244
    Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
    Ответить
    avera
    1512754224
    Два автобуса.
    Ответить
    fortune-bva
    1512816345
    второй раз на грабли надеюсь не наступим! 45 и на каникулы)))
    Ответить
    ologreds
    1694991775
    numo528524
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+