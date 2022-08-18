Давид Юрченко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Юрченко
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Юрченко
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)