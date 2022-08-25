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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Пюник
Шериф - Пюник: обзор матча 25 августа 2022
Шериф
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Пюник
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шериф - Пюник
106'
Замена
B. Varga
️️️️
У. Ненадович
Желтая карточка
Я. Ботос
96'
95'
Желтая карточка
Ю. Гарегинян
91'
Замена
Ю. Гарегинян
️️️️
Жуниньо
Замена
Я. Ботос
️️️️
Р. Аканби
90'
+4
85'
Желтая карточка
С. Вакуленко
Замена
С. Амбри
️️️️
А. Уаттара
81'
80'
Замена
Р. Самбрано
️️️️
А. Гонсалес
80'
Замена
А. Милькович
️️️️
Е. Кочук
Замена
К. Теян
️️️️
И. Атимвен
72'
70'
Замена
У. Ненадович
️️️️
Ю. Отубанжо
Желтая карточка
А. Уаттара
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
8
Мухамед Диоп
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
0
B. Varga
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Челядник
3
Кпозо
15
Кики
6
Радельич
42
Гедес
18
Куабу
8
Диоп
61
Аканби
88
Бадоло
80
Атимвен
7
Уаттара
3-2-2-1-2
1
Юрченко
15
Коваленко
18
Братков
21
Гонсалес
10
Кочук
6
Жуниньо
11
Арутюнян
79
Вакуленко
9
Дашян
14
Радески
20
Отубанжо
7
Уаттара
45
Амбри
45
Амбри
7
Уаттара
61
Аканби
90
Ботос
90
Ботос
61
Аканби
80
Атимвен
30
Теян
30
Теян
80
Атимвен
10
Кочук
2
Милькович
2
Милькович
10
Кочук
6
Жуниньо
20
Гарегинян
20
Гарегинян
6
Жуниньо
21
Гонсалес
26
Самбрано
26
Самбрано
21
Гонсалес
20
Отубанжо
77
Ненадович
77
Ненадович
20
Отубанжо
Ненадович
0
0
Ненадович
Остались в запасе
Шериф
Пюник
35
Максим Коваль
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
3
Чарльз Петро
ОП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Степан Томас
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
3
Чарльз Петро
ОП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Шериф - Пюник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Стадион:
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