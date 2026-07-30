30.07.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-3-1-2
22
Мелика
3
Ревиво
5
Камара
13
Шломо
21
42
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
29
Варела
34
11
Йехезкель
4-4-2
15
35
Фомба
6
22
76
99
24
26
42
1
21
41
41
21
29
Варела
30
30
29
Варела
11
Йехезкель
77
Давида
77
Давида
11
Йехезкель
36
Шахар
60
60
36
Шахар
76
4
4
76
24
37
37
24
22
11
11
22
99
17
Нихаев
17
Нихаев
99
42
27
27
42
Остались в запасе
Маккаби
Шериф
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Маккаби - Шериф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Маккаби» против «Шерифа», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Шериф»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»