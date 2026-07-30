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  • «Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Вчера, 17:46
Маккаби
30.07.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Шериф
29' S. Koné (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
42
Дор Перец
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Шериф
22
Miguel Mota
ЦЗ
15
B. Ciss
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
6
Rai
ЦЗ
26
D. Klas
ЦП
76
Arli Pergjoni
ЦП
99
Samba Koné
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
42
Loukou Jaures-Ulrich
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Шериф
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
4
Natus Jamel Swen
ЦЗ
37
Jair Modelo
ЦЗ
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
11
Sapata
ЦП
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
27
Veaceslav Cozma
ЦФ
4-3-1-2
22
Мелика
3
Ревиво
5
Камара
13
Шломо
21
42
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
29
Варела
34
11
Йехезкель
4-4-2
15
35
Фомба
6
22
76
99
24
26
42
1
21
41
41
21
29
Варела
30
30
29
Варела
11
Йехезкель
77
Давида
77
Давида
11
Йехезкель
36
Шахар
60
60
36
Шахар
76
4
4
76
24
37
37
24
22
11
11
22
99
17
Нихаев
17
Нихаев
99
42
27
27
42
Остались в запасе
Маккаби
Шериф
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
50
Idan Trau
ВР
25
Shahar Rosen
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Дюлгеров
ВР
28
Николае Чеботари
ВР
29
Soumaila Magassouba
ЦЗ
33
Mihail Corotcov
ЦП
70
Egor Ivanov
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Маккаби - Шериф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Маккаби» против «Шерифа», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби»«Шериф»

«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Шериф Маккаби
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