Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Шериф
Пюник - Шериф: обзор матча 18 августа 2022
Пюник
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пюник - Шериф
72'
Замена
И. Атимвен
️️️️
А. Уаттара
Замена
М. Радески
️️️️
Ю. Отубанжо
61'
Замена
Р. Самбрано
️️️️
О. Арутюнян
61'
Желтая карточка
А. Братков
51'
Замена
М. Коваленко
️️️️
З. Гайич
44'
31'
Желтая карточка
Р. Гедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артак Дашян
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
АП
7
Абу Уаттара
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
14
Марьян Радески
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
0
B. Varga
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
3-2-2-1-2
1
Юрченко
5
Гайич
21
Гонсалес
18
Братков
6
Жуниньо
10
Кочук
79
Вакуленко
11
Арутюнян
9
Дашян
7
Юричич
20
Отубанжо
4-1-2-2
1
Челядник
42
Гедес
4
Херон
15
Кики
3
Кпозо
18
Куабу
88
Бадоло
61
Аканби
30
Теян
7
Уаттара
5
Гайич
15
Коваленко
15
Коваленко
5
Гайич
11
Арутюнян
26
Самбрано
26
Самбрано
11
Арутюнян
20
Отубанжо
14
Радески
14
Радески
20
Отубанжо
7
Уаттара
80
Атимвен
80
Атимвен
7
Уаттара
Остались в запасе
Пюник
Шериф
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
77
Урош Ненадович
ЦФ
0
B. Varga
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
33
Сергей Пащенко
ВР
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Степан Томас
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
21
Артур Авагян
ЛЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Юрий Гарегинян
ЦП
20
Неманья Младенович
ПВ
77
Урош Ненадович
ЦФ
0
B. Varga
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Степан Томас
Статистика матча Пюник - Шериф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Пюник
Шериф
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+