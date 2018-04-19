Погребняк: «Перед серией пенальти против «Спартака» Юрченко сказал, что возьмет два удара»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал об обещании вратаря команды Давида Юрченко, которое он дал перед серией пенальти матча 1/2 финала Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:4 по пен.).

«Как переживал во время серии пенальти? Сильно. Сказал Юрченко, что он возьмет два пенальти. Хотя он первый начал, кричит: «Два возьму!». Я уточнил, что как раз хотел ему об этом сказать.

В итоге так и случилось. Поэтому очень все рады, естественно. Парням огромный респект, что выдержали 120 минут и не дрогнули в серии пенальти», – сказал форвард.

В финале Кубка «Тосно» 9 мая сыграет против курского «Авангарда».