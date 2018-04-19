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    Погребняк: «Перед серией пенальти против «Спартака» Юрченко сказал, что возьмет два удара»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал об обещании вратаря команды Давида Юрченко, которое он дал перед серией пенальти матча 1/2 финала Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:4 по пен.).

    «Как переживал во время серии пенальти? Сильно. Сказал Юрченко, что он возьмет два пенальти. Хотя он первый начал, кричит: «Два возьму!». Я уточнил, что как раз хотел ему об этом сказать.

    В итоге так и случилось. Поэтому очень все рады, естественно. Парням огромный респект, что выдержали 120 минут и не дрогнули в серии пенальти», – сказал форвард.

    В финале Кубка «Тосно» 9 мая сыграет против курского «Авангарда».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2018 20:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 20 апреля 2018, 15:55

      Давид слов на ветер не бросает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 апреля 2018, 02:08

      Сказал - сделал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 апреля 2018, 21:12

      Юрченко хороший матч провел, очень. Правда спартак должен был забивать, как глушаков в конце не забил, да и пеналь абы как исполнил..

      2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > DeStar 19 апреля 2018, 21:57

      в этом матче лучшими игроками были вратари

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      Рейтинг: +80

      war20071 19 апреля 2018, 20:46

      да пенальки это фартуна

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 апреля 2018, 20:46

      Короче, не Юрченко, а осьминог Пауль какой-то.

      3
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