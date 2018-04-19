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  • Погребняк: «Перед серией пенальти против «Спартака» Юрченко сказал, что возьмет два удара»

Погребняк: «Перед серией пенальти против «Спартака» Юрченко сказал, что возьмет два удара»

19 апреля 2018, 20:42
6

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал об обещании вратаря команды Давида Юрченко, которое он дал перед серией пенальти матча 1/2 финала Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:4 по пен.).

«Как переживал во время серии пенальти? Сильно. Сказал Юрченко, что он возьмет два пенальти. Хотя он первый начал, кричит: «Два возьму!». Я уточнил, что как раз хотел ему об этом сказать.

В итоге так и случилось. Поэтому очень все рады, естественно. Парням огромный респект, что выдержали 120 минут и не дрогнули в серии пенальти», – сказал форвард.

В финале Кубка «Тосно» 9 мая сыграет против курского «Авангарда».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Погребняк Павел Юрченко Давид
Комментарии (6)
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Yev
1524159999
Короче, не Юрченко, а осьминог Пауль какой-то.
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war20071
1524160002
да пенальки это фартуна
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DeStar
1524161555
Юрченко хороший матч провел, очень. Правда спартак должен был забивать, как глушаков в конце не забил, да и пеналь абы как исполнил..
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ProstoPolzovatel
1524179334
Сказал - сделал
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koli4ka
1524228944
Давид слов на ветер не бросает...
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