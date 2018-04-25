Тосно красавчик)
|24 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Спартак
|2:1
|Тосно
|10 тур
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Тосно
|2:2
|Спартак
|24 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Спартак
|2:1
|Тосно
|10 тур
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Тосно
|2:2
|Спартак
Тосно красавчик)
Категорически поздравляем ТОСНО с победой над Спартаком!!! и выходом в финал кубка России!!! Ждем победы в финале!!!
как там фразеологизм? Глушаков-это же похороны?
Тосно с победой!!!! заткнули рты тем кто говорил что спартак уже выйграл кубок!!!
Можно конечно сколько угодно мусолить, (не являюсь болельщиком Спартака), но где наши славные другие команды в кубке??? ЦСКА? Зенит? Локомотив??? Краснодар??? такое ощущение что у Спартака кризис среднего возраста, когда в чемпионской гонке, практически догнав Локомотив, сливают последний матч с Уралом, когда в кубке, практически один шаг, сливают, причём виноваты сами.... 1) чудовищная нереализация моментов 2) неумение довести матч до логического финала и тупые действия защитников в концовке матча.... ИМХО...
Кубок РФПЛ стал не престижным. "Нашим" славным командам сей трофей и на фиг не нужен, поскольку за него денег не платят ни в РФПЛ, ни в Европе.
Фото из раздевалки Спартака в студию))))
у Глушакова уже сауна заказана! он спешил...