Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Спартак - Тосно

18.04.2018, Среда, 18:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Кубок, 1/2 финала Спартак - Тосно
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 19:00 Спартак 2:1 Тосно
10 тур
17 сентября, воскресенье 13:00 Тосно 2:2 Спартак
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 марта, среда 19:30 Спартак 0:1 Тосно
...
  • ...
    Рейтинг: +52

    Сарик 21 апреля 2018, 16:38

    Тосно красавчик)

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9762

    САДЫЧОК 19 апреля 2018, 16:07

    удивляюсь ! как можно ставить в состав НИКАКУЩИХ Кутепова и Комбарова?...ведь Каррера сам был защитником и очень хорошим!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 апреля 2018, 14:20

    Категорически поздравляем ТОСНО с победой над Спартаком!!! и выходом в финал кубка России!!! Ждем победы в финале!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +915

    спанчес 19 апреля 2018, 10:40

    как там фразеологизм? Глушаков-это же похороны?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2096

    upiter622 19 апреля 2018, 09:44

    Мля,я вчера за Зенит так не переживал,как за Тосно!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 19 апреля 2018, 00:07

    Тосно с победой!!!! заткнули рты тем кто говорил что спартак уже выйграл кубок!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10484

    Bivaliy67 19 апреля 2018, 00:00

    Кому-нибудь начислили баллы за ничью?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 18 апреля 2018, 21:48

    Можно конечно сколько угодно мусолить, (не являюсь болельщиком Спартака), но где наши славные другие команды в кубке??? ЦСКА? Зенит? Локомотив??? Краснодар??? такое ощущение что у Спартака кризис среднего возраста, когда в чемпионской гонке, практически догнав Локомотив, сливают последний матч с Уралом, когда в кубке, практически один шаг, сливают, причём виноваты сами.... 1) чудовищная нереализация моментов 2) неумение довести матч до логического финала и тупые действия защитников в концовке матча.... ИМХО...

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18429

    ilichkadr > Koshkin@myshkyn 18 апреля 2018, 22:03

    Кубок РФПЛ стал не престижным. "Нашим" славным командам сей трофей и на фиг не нужен, поскольку за него денег не платят ни в РФПЛ, ни в Европе.

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +87

    Кобальт 18 апреля 2018, 21:36

    Молодцы,тосненцы!Ждём вашей победы в кубке...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +597

    Gornostay 18 апреля 2018, 21:35

    Фото из раздевалки Спартака в студию))))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7395

    Старикан > Gornostay 18 апреля 2018, 21:40

    Они уже обо всём забыли - бухают!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > Старикан 18 апреля 2018, 21:54

    у Глушакова уже сауна заказана! он спешил...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2096

    upiter622 > Gornostay 19 апреля 2018, 09:49

    Глушаков после матча в раздевалке пнул от досады урну...промахнулся!)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 