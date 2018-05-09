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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тосно - Авангард
Тосно - Авангард: обзор матча 09 мая 2018
Тосно
09.05.2018, среда, 19:00
Россия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Авангард
10'
А. Скворцов
80'
Р. Мирзов
16'
И. Киреев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тосно - Авангард
Замена
А. Карницкий
️️️️
И. Жигулев
85'
82'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Федчук
ГОЛ! 2:1!
Р. Мирзов
Пас отдал
Н. Роша
80'
77'
Замена
И. Тлупов
️️️️
Р. Болов
76'
Желтая карточка
А. Федчук
Замена
Рикардиньо
️️️️
А. Скворцов
66'
Замена
Н. Роша
️️️️
М. Палиенко
58'
Желтая карточка
А. Буйволов
56'
16'
ГОЛ! 1:1!
И. Киреев
Пас отдал
А. Гурфов
ГОЛ! 1:0!
А. Скворцов
Пас отдал
И. Жигулев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Вагиз Галиулин
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Авангард
16
Александр Кобзев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
88
Игорь Киреев
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
11
Рикардиньо
АП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
4-3-1-2
1
Юрченко
23
Чернов
25
Буйволов
18
Сухарев
34
Маргасов
4
Полетанович
10
Жигулев
21
Галиулин
99
Палиенко
27
Мирзов
92
Скворцов
4-2-2-2
16
Кобзев
71
Багаев
24
Гоцук
4
Дашаев
36
Гурфов
88
Киреев
52
Нетфуллин
10
Альшин
7
Коробов
88
Болов
10
Федчук
10
Жигулев
14
Карницкий
14
Карницкий
10
Жигулев
92
Скворцов
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
92
Скворцов
99
Палиенко
5
Роша
5
Роша
99
Палиенко
10
Федчук
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Федчук
88
Болов
11
Тлупов
11
Тлупов
88
Болов
Остались в запасе
Тосно
Авангард
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Бобрышов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Тосно - Авангард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш футбол, Матч! Планета
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