Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авангард - Спартак Т: обзор матча 04 июля 2026

Авангард
04.07.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
0 : 2
Завершен
Спартак Т
50' М. Сергеев (П) 67' А. Малолетов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Авангард - Спартак Т
Завершен
Желтая карточка
Егор Балицкий
85'
Замена
Дмитрий Полухин ️️️️➡️️ Александр Хребтов
82'
Замена
Иван Кобелев ️️️️➡️️ Данила Князев
77'
76'
Замена
Андрей Часовских ️️️️➡️️ Артем Миронов
70'
Замена
Роман Петров ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
69'
Желтая карточка
Кирилл Житлов
67'
ГОЛ! 0:2! Андрей Малолетов
Пас отдал Дмитрий Купцов
62'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Александр Миронов
Желтая карточка
Данила Князев
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Максим Сергеев
47'
Замена
Иван Бзикадзе ️️️️➡️️ Александр Шмаров
46'
Замена
Айрат Хабибулин ️️️️➡️️ Иван Ставцев
Желтая карточка
Александр Хребтов
44'
37'
Желтая карточка
Марат Багдаев
34'
Желтая карточка
Александр Шмаров
31'
Желтая карточка
Иван Ставцев
Желтая карточка
Даниил Седов
25'
Желтая карточка
Артем Некрасов
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Владислав Терешкин
ВР
22
Денис Трайгель
ЛЗ
67
Виктор Козырев
ЛЗ
26
Савелий Борисов
ПЗ
45
Даниил Седов
ПЗ
18
Егор Балицкий
ЛП
7
Дмитрий Захаров
ЛП
57
Денис Коншин
ЦП
25
Артем Некрасов
ПП
31
Данила Князев
ПП
9
Александр Хребтов
ЦФ
Главный тренер
Денис Кондаков
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
88
Иван Ставцев
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ЛЗ
99
Александр Шмаров
ЛЗ
81
Михаил Осинов
ПЗ
31
Артем Миронов
ПЗ
5
Мурад Омаров
ПЗ
49
Александр Миронов
ЛП
7
Кирилл Житлов
ЦП
11
Максим Сергеев
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Авангард
1
Никита Артемов
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
5
Даниил Каменев
ЦЗ
Спартак Т
86
Илья Тихомиров
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
11
Даниил Гурченко
ЦЗ
41
Айрат Хабибулин
ЦЗ
98
Роман Петров
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
4-5-1
16
Терешкин
67
Козырев
26
Борисов
22
Трайгель
45
Седов
7
Захаров
25
Некрасов
18
Балицкий
57
Коншин
31
Князев
9
Хребтов
3-2-3-1
71
Бондарь
31
Миронов
88
Ставцев
4
Багдаев
5
Омаров
99
Шмаров
11
Сергеев
7
Житлов
49
Миронов
80
Купцов
9
Хребтов
58
Полухин
58
Полухин
9
Хребтов
31
Князев
48
Кобелев
48
Кобелев
31
Князев
99
Шмаров
78
Бзикадзе
78
Бзикадзе
99
Шмаров
88
Ставцев
41
Хабибулин
41
Хабибулин
88
Ставцев
7
Житлов
98
Петров
98
Петров
7
Житлов
31
Миронов
15
Часовских
15
Часовских
31
Миронов
49
Миронов
9
Малолетов
9
Малолетов
49
Миронов
Остались в запасе
Авангард
Спартак Т
1
Никита Артемов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
5
Даниил Каменев
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кондаков
86
Илья Тихомиров
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
11
Даниил Гурченко
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Остались в запасе
1
Никита Артемов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
5
Даниил Каменев
ЦЗ
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
11
Даниил Гурченко
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кондаков
Главный тренер
Михаил Пилипко
Статистика матча Авангард - Спартак Т
5
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
2
Информация о матче
Главный судья:
E. Timofeev
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Спартак Т
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Авангард
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+