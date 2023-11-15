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2-я лига Лига Б. Группа 3:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Калуга 17 12 3 2 48:5 +43 39
    2. Сахалинец 17 11 3 3 38:21 +17 36
    3. Спартак Т 17 10 3 4 25:22 +3 33
    4. Динамо Вл 17 10 0 7 30:21 +9 30
    5. Арсенал-2 17 8 6 3 24:16 +8 30
    6. Леон Сатурн 17 9 2 6 29:17 +12 29
    7. Композит 17 8 5 4 28:20 +8 29
    8. СКА-Хабаровск-2 17 8 1 8 30:29 +1 25
    9. Зенит Пз 17 7 4 6 22:25 -3 25
    10. Сахалин 17 7 2 8 16:19 -3 23
    11. Космос 17 6 5 6 24:28 -4 23
    12. Квант 17 6 5 6 19:27 -8 23
    13. Знамя 17 6 4 7 16:23 -7 22
    14. Химки-М 17 6 1 10 20:28 -8 19
    15. Рязань 17 4 3 10 24:27 -3 15
    16. Строгино 17 3 5 9 28:36 -8 14
    17. Коломна 17 1 5 11 17:41 -24 8
    18. Пересвет 17 2 1 14 19:52 -33 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Калуга 9 8 1 0 35:2 +33 25
    2. Арсенал-2 8 6 2 0 18:8 +10 20
    3. Динамо Вл 9 6 0 3 19:10 +9 18
    4. Сахалинец 9 6 0 3 18:13 +5 18
    5. Композит 8 5 3 0 16:5 +11 18
    6. Спартак Т 8 5 2 1 10:6 +4 17
    7. Леон Сатурн 9 5 1 3 15:6 +9 16
    8. Сахалин 8 4 2 2 9:6 +3 14
    9. СКА-Хабаровск-2 8 4 1 3 18:11 +7 13
    10. Квант 8 3 3 2 9:8 +1 12
    11. Химки-М 9 3 1 5 10:14 -4 10
    12. Зенит Пз 8 3 1 4 8:14 -6 10
    13. Космос 9 2 4 3 10:13 -3 10
    14. Знамя 9 2 3 4 9:11 -2 9
    15. Рязань 9 2 1 6 15:17 -2 7
    16. Строгино 9 2 1 6 17:24 -7 7
    17. Коломна 8 1 3 4 11:16 -5 6
    18. Пересвет 8 0 0 8 5:21 -16 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сахалинец 8 5 3 0 20:8 +12 18
    2. Спартак Т 9 5 1 3 15:16 -1 16
    3. Зенит Пз 9 4 3 2 14:11 +3 15
    4. Калуга 8 4 2 2 13:3 +10 14
    5. Леон Сатурн 8 4 1 3 14:11 +3 13
    6. Космос 8 4 1 3 14:15 -1 13
    7. Знамя 8 4 1 3 7:12 -5 13
    8. Динамо Вл 8 4 0 4 11:11 0 12
    9. СКА-Хабаровск-2 9 4 0 5 12:18 -6 12
    10. Композит 9 3 2 4 12:15 -3 11
    11. Квант 9 3 2 4 10:19 -9 11
    12. Арсенал-2 9 2 4 3 6:8 -2 10
    13. Химки-М 8 3 0 5 10:14 -4 9
    14. Сахалин 9 3 0 6 7:13 -6 9
    15. Рязань 8 2 2 4 9:10 -1 8
    16. Пересвет 9 2 1 6 14:31 -17 7
    17. Строгино 8 1 4 3 11:12 -1 7
    18. Коломна 9 0 2 7 6:25 -19 2
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