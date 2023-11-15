Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Калуга
|17
|12
|3
|2
|48:5
|+43
|39
|2.
|Сахалинец
|17
|11
|3
|3
|38:21
|+17
|36
|3.
|Спартак Т
|17
|10
|3
|4
|25:22
|+3
|33
|4.
|Динамо Вл
|17
|10
|0
|7
|30:21
|+9
|30
|5.
|Арсенал-2
|17
|8
|6
|3
|24:16
|+8
|30
|6.
|Леон Сатурн
|17
|9
|2
|6
|29:17
|+12
|29
|7.
|Композит
|17
|8
|5
|4
|28:20
|+8
|29
|8.
|СКА-Хабаровск-2
|17
|8
|1
|8
|30:29
|+1
|25
|9.
|Зенит Пз
|17
|7
|4
|6
|22:25
|-3
|25
|10.
|Сахалин
|17
|7
|2
|8
|16:19
|-3
|23
|11.
|Космос
|17
|6
|5
|6
|24:28
|-4
|23
|12.
|Квант
|17
|6
|5
|6
|19:27
|-8
|23
|13.
|Знамя
|17
|6
|4
|7
|16:23
|-7
|22
|14.
|Химки-М
|17
|6
|1
|10
|20:28
|-8
|19
|15.
|Рязань
|17
|4
|3
|10
|24:27
|-3
|15
|16.
|Строгино
|17
|3
|5
|9
|28:36
|-8
|14
|17.
|Коломна
|17
|1
|5
|11
|17:41
|-24
|8
|18.
|Пересвет
|17
|2
|1
|14
|19:52
|-33
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Калуга
|9
|8
|1
|0
|35:2
|+33
|25
|2.
|Арсенал-2
|8
|6
|2
|0
|18:8
|+10
|20
|3.
|Динамо Вл
|9
|6
|0
|3
|19:10
|+9
|18
|4.
|Сахалинец
|9
|6
|0
|3
|18:13
|+5
|18
|5.
|Композит
|8
|5
|3
|0
|16:5
|+11
|18
|6.
|Спартак Т
|8
|5
|2
|1
|10:6
|+4
|17
|7.
|Леон Сатурн
|9
|5
|1
|3
|15:6
|+9
|16
|8.
|Сахалин
|8
|4
|2
|2
|9:6
|+3
|14
|9.
|СКА-Хабаровск-2
|8
|4
|1
|3
|18:11
|+7
|13
|10.
|Квант
|8
|3
|3
|2
|9:8
|+1
|12
|11.
|Химки-М
|9
|3
|1
|5
|10:14
|-4
|10
|12.
|Зенит Пз
|8
|3
|1
|4
|8:14
|-6
|10
|13.
|Космос
|9
|2
|4
|3
|10:13
|-3
|10
|14.
|Знамя
|9
|2
|3
|4
|9:11
|-2
|9
|15.
|Рязань
|9
|2
|1
|6
|15:17
|-2
|7
|16.
|Строгино
|9
|2
|1
|6
|17:24
|-7
|7
|17.
|Коломна
|8
|1
|3
|4
|11:16
|-5
|6
|18.
|Пересвет
|8
|0
|0
|8
|5:21
|-16
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалинец
|8
|5
|3
|0
|20:8
|+12
|18
|2.
|Спартак Т
|9
|5
|1
|3
|15:16
|-1
|16
|3.
|Зенит Пз
|9
|4
|3
|2
|14:11
|+3
|15
|4.
|Калуга
|8
|4
|2
|2
|13:3
|+10
|14
|5.
|Леон Сатурн
|8
|4
|1
|3
|14:11
|+3
|13
|6.
|Космос
|8
|4
|1
|3
|14:15
|-1
|13
|7.
|Знамя
|8
|4
|1
|3
|7:12
|-5
|13
|8.
|Динамо Вл
|8
|4
|0
|4
|11:11
|0
|12
|9.
|СКА-Хабаровск-2
|9
|4
|0
|5
|12:18
|-6
|12
|10.
|Композит
|9
|3
|2
|4
|12:15
|-3
|11
|11.
|Квант
|9
|3
|2
|4
|10:19
|-9
|11
|12.
|Арсенал-2
|9
|2
|4
|3
|6:8
|-2
|10
|13.
|Химки-М
|8
|3
|0
|5
|10:14
|-4
|9
|14.
|Сахалин
|9
|3
|0
|6
|7:13
|-6
|9
|15.
|Рязань
|8
|2
|2
|4
|9:10
|-1
|8
|16.
|Пересвет
|9
|2
|1
|6
|14:31
|-17
|7
|17.
|Строгино
|8
|1
|4
|3
|11:12
|-1
|7
|18.
|Коломна
|9
|0
|2
|7
|6:25
|-19
|2