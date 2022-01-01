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Вторая Лига Б группа 3
Футбольные стадионы
2-я лига Лига Б - Группа 3 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Мордовия Арена
Саранск
45 015
2
им. В.И. Ленина
Хабаровск
15 200
3
Трудовые Резервы
Курск
11 329
4
Сатурн
Раменское
16 500
5
Локомотив
Нижний Новгород
17 856
6
ДЮСШ "Арсенал"
Косая Гора
500
7
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Москва
500
8
Металлург
Липецк
14 940
9
Салют
Белгород
12 000
10
Янтарь
Москва
2 000
11
Труд
Обнинск
4 000
12
Первомайский
Пенза
6 000
13
Центральный
Орел
14 600
14
Спартак
Рязань
6 000
15
Спартак
Тамбов
7 000
16
Зенит
Волгоград
3 500
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