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2-я лига Лига Б. Группа 3:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 17 тур
    12 ноября, воскресенье 13:00 Зенит 0:4 Калуга
    12 ноября, воскресенье 13:00 Коломна 2:4 Космос
    12 ноября, воскресенье 13:00 Композит 4:0 Леон Сатурн
    12 ноября, воскресенье 13:00 Спартак Т 2:0 Динамо Вл
    12 ноября, воскресенье 13:00 Арсенал-2 2:2 Строгино
    12 ноября, воскресенье 13:00 Сахалинец 2:1 Квант
    12 ноября, воскресенье 06:00 СКА-Хабаровск-2 0:1 Химки-М
    12 ноября, воскресенье 06:00 Сахалин 2:0 Рязань
    11 ноября, суббота 15:00 Пересвет 0:1 Знамя
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 16 тур
    6 ноября, понедельник 14:00 Рязань 1:2 Спартак Т
    5 ноября, воскресенье 15:00 Леон Сатурн 2:0 Пересвет
    5 ноября, воскресенье 14:00 Калуга 6:0 Коломна
    5 ноября, воскресенье 14:00 Космос 1:1 Композит
    5 ноября, воскресенье 14:00 Знамя 2:3 Сахалин
    5 ноября, воскресенье 14:00 Квант 1:0 СКА-Хабаровск-2
    5 ноября, воскресенье 13:00 Химки-М 1:3 Зенит
    5 ноября, воскресенье 13:00 Строгино 1:2 Сахалинец
    5 ноября, воскресенье 10:00 Динамо Вл 1:0 Арсенал-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 15 тур
    29 октября, воскресенье 14:00 Арсенал-2 2:0 Рязань
    29 октября, воскресенье 14:00 Сахалинец 3:1 Динамо Вл
    29 октября, воскресенье 14:00 Зенит 2:3 СКА-Хабаровск-2
    29 октября, воскресенье 13:00 Строгино 5:1 Квант
    29 октября, воскресенье 06:00 Сахалин 1:1 Леон Сатурн
    28 октября, суббота 15:00 Спартак Т 1:0 Знамя
    28 октября, суббота 14:00 Композит 0:0 Калуга
    28 октября, суббота 14:00 Пересвет 1:2 Космос
    28 октября, суббота 13:00 Коломна 3:1 Химки-М
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 14 тур
    23 октября, понедельник 19:00 Леон Сатурн 1:2 Спартак Т
    23 октября, понедельник 18:30 Рязань 1:2 Сахалинец
    22 октября, воскресенье 14:00 Космос 1:0 Сахалин
    22 октября, воскресенье 14:00 Квант 2:1 Зенит
    22 октября, воскресенье 14:00 Калуга 5:0 Пересвет
    22 октября, воскресенье 06:00 СКА-Хабаровск-2 4:1 Коломна
    21 октября, суббота 14:00 Знамя 0:0 Арсенал-2
    21 октября, суббота 12:00 Химки-М 3:0 Композит
    21 октября, суббота 11:00 Динамо Вл 2:1 Строгино
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 13 тур
    16 октября, понедельник 14:00 Пересвет 1:3 Химки-М
    15 октября, воскресенье 20:00 Сахалинец 0:2 Знамя
    15 октября, воскресенье 16:00 Строгино 2:1 Рязань
    15 октября, воскресенье 15:00 Арсенал-2 3:2 Леон Сатурн
    15 октября, воскресенье 14:00 Композит 2:0 СКА-Хабаровск-2
    15 октября, воскресенье 06:00 Сахалин 1:0 Калуга
    14 октября, суббота 17:00 Спартак Т 0:3 Космос
    14 октября, суббота 15:00 Коломна 2:2 Зенит
    14 октября, суббота 12:00 Динамо Вл 1:2 Квант
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 12 тур
    9 октября, понедельник 14:00 Рязань 0:1 Динамо Вл
    8 октября, воскресенье 15:00 Леон Сатурн 1:2 Сахалинец
    8 октября, воскресенье 14:00 Космос 1:1 Арсенал-2
    8 октября, воскресенье 14:00 Зенит 0:2 Композит
    8 октября, воскресенье 14:00 Квант 2:0 Коломна
    8 октября, воскресенье 13:00 Химки-М 2:0 Сахалин
    8 октября, воскресенье 06:00 СКА-Хабаровск-2 5:0 Пересвет
    7 октября, суббота 15:00 Калуга 5:0 Спартак Т
    7 октября, суббота 14:00 Знамя 0:0 Строгино
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 8 тур
    5 октября, четверг 14:00 Космос 1:4 Рязань
    11 сентября, понедельник 16:00 Коломна 1:2 Спартак Т
    11 сентября, понедельник 15:00 Композит 3:0 Сахалин
    11 сентября, понедельник 13:00 Химки-М 1:1 Строгино
    9 сентября, суббота 16:00 Калуга 2:1 Динамо Вл
    9 сентября, суббота 16:00 Зенит 1:0 Арсенал-2
    9 сентября, суббота 15:00 Квант 2:3 Пересвет
    9 сентября, суббота 07:30 СКА-Хабаровск-2 1:4 Сахалинец
    7 сентября, четверг 19:00 Леон Сатурн 1:1 Знамя
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 1 тур
    4 октября, среда 12:00 Динамо Вл 2:0 Сахалин
    23 июля, воскресенье 18:00 Космос 1:1 Зенит
    22 июля, суббота 18:30 Сахалинец 3:0 Арсенал-2
    22 июля, суббота 16:00 Калуга 1:0 СКА-Хабаровск-2
    22 июля, суббота 15:00 Леон Сатурн 3:0 Коломна
    22 июля, суббота 14:00 Знамя 2:3 Композит
    22 июля, суббота 13:00 Химки-М 0:2 Квант
    22 июля, суббота 13:00 Строгино 1:3 Спартак Т
    21 июля, пятница 13:00 Рязань 5:2 Пересвет
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 11 тур
    2 октября, понедельник 13:00 Рязань 1:1 Квант
    1 октября, воскресенье 17:00 Спартак Т 1:0 Химки-М
    1 октября, воскресенье 15:00 Арсенал-2 0:0 Калуга
    1 октября, воскресенье 15:00 Сахалинец 2:1 Космос
    1 октября, воскресенье 14:00 Пересвет 0:1 Зенит
    1 октября, воскресенье 14:00 Композит 1:0 Коломна
    1 октября, воскресенье 13:00 Строгино 0:2 Леон Сатурн
    1 октября, воскресенье 06:00 Сахалин 1:2 СКА-Хабаровск-2
    30 сентября, суббота 12:00 Динамо Вл 1:2 Знамя
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 10 тур
    25 сентября, понедельник 16:00 Калуга 1:1 Сахалинец
    23 сентября, суббота 15:30 Коломна 1:1 Пересвет
    23 сентября, суббота 15:00 Леон Сатурн 2:0 Динамо Вл
    23 сентября, суббота 15:00 Зенит 1:0 Сахалин
    23 сентября, суббота 15:00 Квант 0:0 Композит
    23 сентября, суббота 14:00 Знамя 1:1 Рязань
    23 сентября, суббота 08:00 СКА-Хабаровск-2 3:2 Спартак Т
    22 сентября, пятница 14:00 Космос 0:3 Строгино
    22 сентября, пятница 13:00 Химки-М 1:3 Арсенал-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 9 тур
    18 сентября, понедельник 13:00 Рязань 1:4 Леон Сатурн
    17 сентября, воскресенье 20:00 Сахалинец 2:3 Химки-М
    17 сентября, воскресенье 17:00 Спартак Т 1:1 Зенит
    17 сентября, воскресенье 15:30 Сахалин 0:0 Коломна
    17 сентября, воскресенье 14:00 Пересвет 1:3 Композит
    17 сентября, воскресенье 14:00 Знамя 2:1 Квант
    17 сентября, воскресенье 13:00 Строгино 0:5 Калуга
    17 сентября, воскресенье 13:00 Арсенал-2 3:1 СКА-Хабаровск-2
    17 сентября, воскресенье 11:00 Динамо Вл 5:0 Космос
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 7 тур
    4 сентября, понедельник 16:00 Сахалин 3:2 Пересвет
    4 сентября, понедельник 13:00 Рязань 0:1 Калуга
    3 сентября, воскресенье 21:00 Сахалинец 3:2 Зенит
    3 сентября, воскресенье 18:00 Спартак Т 2:0 Композит
    3 сентября, воскресенье 16:00 Арсенал-2 2:1 Коломна
    3 сентября, воскресенье 15:00 Леон Сатурн 0:1 Квант
    3 сентября, воскресенье 14:00 Знамя 1:2 Космос
    3 сентября, воскресенье 13:00 Строгино 3:4 СКА-Хабаровск-2
    2 сентября, суббота 12:00 Динамо Вл 2:1 Химки-М
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 6 тур
    28 августа, понедельник 13:00 Химки-М 0:2 Рязань
    27 августа, воскресенье 17:00 Квант 0:2 Сахалин
    27 августа, воскресенье 16:30 Зенит 3:1 Строгино
    27 августа, воскресенье 16:00 Пересвет 1:2 Спартак Т
    27 августа, воскресенье 16:00 Калуга 6:0 Знамя
    27 августа, воскресенье 16:00 Космос 0:1 Леон Сатурн
    27 августа, воскресенье 15:30 Коломна 1:1 Сахалинец
    27 августа, воскресенье 14:00 Композит 1:1 Арсенал-2
    27 августа, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск-2 0:1 Динамо Вл
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 5 тур
    19 августа, суббота 18:30 Сахалинец 2:1 Композит
    19 августа, суббота 18:00 Спартак Т 1:0 Сахалин
    19 августа, суббота 17:00 Арсенал-2 5:2 Пересвет
    19 августа, суббота 16:00 Космос 1:1 Квант
    19 августа, суббота 15:00 Леон Сатурн 1:0 Калуга
    19 августа, суббота 14:00 Знамя 1:0 Химки-М
    19 августа, суббота 13:00 Строгино 2:2 Коломна
    19 августа, суббота 11:00 Динамо Вл 1:2 Зенит
    18 августа, пятница 13:00 Рязань 1:2 СКА-Хабаровск-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 4 тур
    13 августа, воскресенье 17:00 Зенит 0:0 Рязань
    13 августа, воскресенье 17:00 Коломна 1:4 Динамо Вл
    13 августа, воскресенье 17:00 Сахалин 0:1 Арсенал-2
    13 августа, воскресенье 17:00 Квант 2:2 Спартак Т
    13 августа, воскресенье 16:00 Калуга 2:0 Космос
    13 августа, воскресенье 16:00 Пересвет 0:6 Сахалинец
    13 августа, воскресенье 14:00 Композит 3:3 Строгино
    13 августа, воскресенье 13:00 Химки-М 1:0 Леон Сатурн
    12 августа, суббота 06:00 СКА-Хабаровск-2 3:0 Знамя
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 3 тур
    6 августа, воскресенье 18:30 Сахалинец 1:2 Сахалин
    6 августа, воскресенье 17:00 Арсенал-2 1:0 Спартак Т
    6 августа, воскресенье 16:00 Космос 4:1 Химки-М
    6 августа, воскресенье 16:00 Калуга 7:0 Квант
    6 августа, воскресенье 15:00 Леон Сатурн 4:0 СКА-Хабаровск-2
    6 августа, воскресенье 14:00 Знамя 0:1 Зенит
    6 августа, воскресенье 13:00 Рязань 5:2 Коломна
    6 августа, воскресенье 13:00 Строгино 3:4 Пересвет
    6 августа, воскресенье 11:00 Динамо Вл 4:2 Композит
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 2 тур
    29 июля, суббота 18:00 Химки-М 1:3 Калуга
    29 июля, суббота 18:00 Зенит 1:4 Леон Сатурн
    29 июля, суббота 17:00 Квант 0:0 Арсенал-2
    29 июля, суббота 16:00 Пересвет 1:3 Динамо Вл
    29 июля, суббота 16:00 Спартак Т 2:2 Сахалинец
    29 июля, суббота 14:00 Композит 2:1 Рязань
    29 июля, суббота 09:00 Сахалин 1:0 Строгино
    29 июля, суббота 09:00 СКА-Хабаровск-2 2:2 Космос
    28 июля, пятница 18:00 Коломна 0:1 Знамя
    ...Нет завершенных матчей
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