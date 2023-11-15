Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 17 тур
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Зенит
|0:4
|Калуга
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Коломна
|2:4
|Космос
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Композит
|4:0
|Леон Сатурн
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Спартак Т
|2:0
|Динамо Вл
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Арсенал-2
|2:2
|Строгино
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Сахалинец
|2:1
|Квант
|12 ноября, воскресенье
|06:00
|СКА-Хабаровск-2
|0:1
|Химки-М
|12 ноября, воскресенье
|06:00
|Сахалин
|2:0
|Рязань
|11 ноября, суббота
|15:00
|Пересвет
|0:1
|Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 16 тур
|6 ноября, понедельник
|14:00
|Рязань
|1:2
|Спартак Т
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Леон Сатурн
|2:0
|Пересвет
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Калуга
|6:0
|Коломна
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Космос
|1:1
|Композит
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Знамя
|2:3
|Сахалин
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Квант
|1:0
|СКА-Хабаровск-2
|5 ноября, воскресенье
|13:00
|Химки-М
|1:3
|Зенит
|5 ноября, воскресенье
|13:00
|Строгино
|1:2
|Сахалинец
|5 ноября, воскресенье
|10:00
|Динамо Вл
|1:0
|Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 15 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Арсенал-2
|2:0
|Рязань
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Сахалинец
|3:1
|Динамо Вл
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|2:3
|СКА-Хабаровск-2
|29 октября, воскресенье
|13:00
|Строгино
|5:1
|Квант
|29 октября, воскресенье
|06:00
|Сахалин
|1:1
|Леон Сатурн
|28 октября, суббота
|15:00
|Спартак Т
|1:0
|Знамя
|28 октября, суббота
|14:00
|Композит
|0:0
|Калуга
|28 октября, суббота
|14:00
|Пересвет
|1:2
|Космос
|28 октября, суббота
|13:00
|Коломна
|3:1
|Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 14 тур
|23 октября, понедельник
|19:00
|Леон Сатурн
|1:2
|Спартак Т
|23 октября, понедельник
|18:30
|Рязань
|1:2
|Сахалинец
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Космос
|1:0
|Сахалин
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Квант
|2:1
|Зенит
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Калуга
|5:0
|Пересвет
|22 октября, воскресенье
|06:00
|СКА-Хабаровск-2
|4:1
|Коломна
|21 октября, суббота
|14:00
|Знамя
|0:0
|Арсенал-2
|21 октября, суббота
|12:00
|Химки-М
|3:0
|Композит
|21 октября, суббота
|11:00
|Динамо Вл
|2:1
|Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 13 тур
|16 октября, понедельник
|14:00
|Пересвет
|1:3
|Химки-М
|15 октября, воскресенье
|20:00
|Сахалинец
|0:2
|Знамя
|15 октября, воскресенье
|16:00
|Строгино
|2:1
|Рязань
|15 октября, воскресенье
|15:00
|Арсенал-2
|3:2
|Леон Сатурн
|15 октября, воскресенье
|14:00
|Композит
|2:0
|СКА-Хабаровск-2
|15 октября, воскресенье
|06:00
|Сахалин
|1:0
|Калуга
|14 октября, суббота
|17:00
|Спартак Т
|0:3
|Космос
|14 октября, суббота
|15:00
|Коломна
|2:2
|Зенит
|14 октября, суббота
|12:00
|Динамо Вл
|1:2
|Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 12 тур
|9 октября, понедельник
|14:00
|Рязань
|0:1
|Динамо Вл
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Леон Сатурн
|1:2
|Сахалинец
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Космос
|1:1
|Арсенал-2
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|0:2
|Композит
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Квант
|2:0
|Коломна
|8 октября, воскресенье
|13:00
|Химки-М
|2:0
|Сахалин
|8 октября, воскресенье
|06:00
|СКА-Хабаровск-2
|5:0
|Пересвет
|7 октября, суббота
|15:00
|Калуга
|5:0
|Спартак Т
|7 октября, суббота
|14:00
|Знамя
|0:0
|Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 8 тур
|5 октября, четверг
|14:00
|Космос
|1:4
|Рязань
|11 сентября, понедельник
|16:00
|Коломна
|1:2
|Спартак Т
|11 сентября, понедельник
|15:00
|Композит
|3:0
|Сахалин
|11 сентября, понедельник
|13:00
|Химки-М
|1:1
|Строгино
|9 сентября, суббота
|16:00
|Калуга
|2:1
|Динамо Вл
|9 сентября, суббота
|16:00
|Зенит
|1:0
|Арсенал-2
|9 сентября, суббота
|15:00
|Квант
|2:3
|Пересвет
|9 сентября, суббота
|07:30
|СКА-Хабаровск-2
|1:4
|Сахалинец
|7 сентября, четверг
|19:00
|Леон Сатурн
|1:1
|Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 1 тур
|4 октября, среда
|12:00
|Динамо Вл
|2:0
|Сахалин
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Космос
|1:1
|Зенит
|22 июля, суббота
|18:30
|Сахалинец
|3:0
|Арсенал-2
|22 июля, суббота
|16:00
|Калуга
|1:0
|СКА-Хабаровск-2
|22 июля, суббота
|15:00
|Леон Сатурн
|3:0
|Коломна
|22 июля, суббота
|14:00
|Знамя
|2:3
|Композит
|22 июля, суббота
|13:00
|Химки-М
|0:2
|Квант
|22 июля, суббота
|13:00
|Строгино
|1:3
|Спартак Т
|21 июля, пятница
|13:00
|Рязань
|5:2
|Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 11 тур
|2 октября, понедельник
|13:00
|Рязань
|1:1
|Квант
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Спартак Т
|1:0
|Химки-М
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Арсенал-2
|0:0
|Калуга
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Сахалинец
|2:1
|Космос
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Пересвет
|0:1
|Зенит
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Композит
|1:0
|Коломна
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Строгино
|0:2
|Леон Сатурн
|1 октября, воскресенье
|06:00
|Сахалин
|1:2
|СКА-Хабаровск-2
|30 сентября, суббота
|12:00
|Динамо Вл
|1:2
|Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 10 тур
|25 сентября, понедельник
|16:00
|Калуга
|1:1
|Сахалинец
|23 сентября, суббота
|15:30
|Коломна
|1:1
|Пересвет
|23 сентября, суббота
|15:00
|Леон Сатурн
|2:0
|Динамо Вл
|23 сентября, суббота
|15:00
|Зенит
|1:0
|Сахалин
|23 сентября, суббота
|15:00
|Квант
|0:0
|Композит
|23 сентября, суббота
|14:00
|Знамя
|1:1
|Рязань
|23 сентября, суббота
|08:00
|СКА-Хабаровск-2
|3:2
|Спартак Т
|22 сентября, пятница
|14:00
|Космос
|0:3
|Строгино
|22 сентября, пятница
|13:00
|Химки-М
|1:3
|Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 9 тур
|18 сентября, понедельник
|13:00
|Рязань
|1:4
|Леон Сатурн
|17 сентября, воскресенье
|20:00
|Сахалинец
|2:3
|Химки-М
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Спартак Т
|1:1
|Зенит
|17 сентября, воскресенье
|15:30
|Сахалин
|0:0
|Коломна
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Пересвет
|1:3
|Композит
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Знамя
|2:1
|Квант
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Строгино
|0:5
|Калуга
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Арсенал-2
|3:1
|СКА-Хабаровск-2
|17 сентября, воскресенье
|11:00
|Динамо Вл
|5:0
|Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 7 тур
|4 сентября, понедельник
|16:00
|Сахалин
|3:2
|Пересвет
|4 сентября, понедельник
|13:00
|Рязань
|0:1
|Калуга
|3 сентября, воскресенье
|21:00
|Сахалинец
|3:2
|Зенит
|3 сентября, воскресенье
|18:00
|Спартак Т
|2:0
|Композит
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Арсенал-2
|2:1
|Коломна
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Леон Сатурн
|0:1
|Квант
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Знамя
|1:2
|Космос
|3 сентября, воскресенье
|13:00
|Строгино
|3:4
|СКА-Хабаровск-2
|2 сентября, суббота
|12:00
|Динамо Вл
|2:1
|Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 6 тур
|28 августа, понедельник
|13:00
|Химки-М
|0:2
|Рязань
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Квант
|0:2
|Сахалин
|27 августа, воскресенье
|16:30
|Зенит
|3:1
|Строгино
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Пересвет
|1:2
|Спартак Т
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Калуга
|6:0
|Знамя
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Космос
|0:1
|Леон Сатурн
|27 августа, воскресенье
|15:30
|Коломна
|1:1
|Сахалинец
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Композит
|1:1
|Арсенал-2
|27 августа, воскресенье
|07:00
|СКА-Хабаровск-2
|0:1
|Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 5 тур
|19 августа, суббота
|18:30
|Сахалинец
|2:1
|Композит
|19 августа, суббота
|18:00
|Спартак Т
|1:0
|Сахалин
|19 августа, суббота
|17:00
|Арсенал-2
|5:2
|Пересвет
|19 августа, суббота
|16:00
|Космос
|1:1
|Квант
|19 августа, суббота
|15:00
|Леон Сатурн
|1:0
|Калуга
|19 августа, суббота
|14:00
|Знамя
|1:0
|Химки-М
|19 августа, суббота
|13:00
|Строгино
|2:2
|Коломна
|19 августа, суббота
|11:00
|Динамо Вл
|1:2
|Зенит
|18 августа, пятница
|13:00
|Рязань
|1:2
|СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 4 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Зенит
|0:0
|Рязань
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Коломна
|1:4
|Динамо Вл
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Сахалин
|0:1
|Арсенал-2
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Квант
|2:2
|Спартак Т
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Калуга
|2:0
|Космос
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Пересвет
|0:6
|Сахалинец
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Композит
|3:3
|Строгино
|13 августа, воскресенье
|13:00
|Химки-М
|1:0
|Леон Сатурн
|12 августа, суббота
|06:00
|СКА-Хабаровск-2
|3:0
|Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 3 тур
|6 августа, воскресенье
|18:30
|Сахалинец
|1:2
|Сахалин
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Арсенал-2
|1:0
|Спартак Т
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Космос
|4:1
|Химки-М
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Калуга
|7:0
|Квант
|6 августа, воскресенье
|15:00
|Леон Сатурн
|4:0
|СКА-Хабаровск-2
|6 августа, воскресенье
|14:00
|Знамя
|0:1
|Зенит
|6 августа, воскресенье
|13:00
|Рязань
|5:2
|Коломна
|6 августа, воскресенье
|13:00
|Строгино
|3:4
|Пересвет
|6 августа, воскресенье
|11:00
|Динамо Вл
|4:2
|Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023, 2 тур
|29 июля, суббота
|18:00
|Химки-М
|1:3
|Калуга
|29 июля, суббота
|18:00
|Зенит
|1:4
|Леон Сатурн
|29 июля, суббота
|17:00
|Квант
|0:0
|Арсенал-2
|29 июля, суббота
|16:00
|Пересвет
|1:3
|Динамо Вл
|29 июля, суббота
|16:00
|Спартак Т
|2:2
|Сахалинец
|29 июля, суббота
|14:00
|Композит
|2:1
|Рязань
|29 июля, суббота
|09:00
|Сахалин
|1:0
|Строгино
|29 июля, суббота
|09:00
|СКА-Хабаровск-2
|2:2
|Космос
|28 июля, пятница
|18:00
|Коломна
|0:1
|Знамя
Нет завершенных матчей