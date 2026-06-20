Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Квант - СКА-Хабаровск-2: обзор матча 20 июня 2026

Квант
20.06.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск-2
76' Н. Щербий (П)
39' С. Бурдаков 47' Д. Першин (П) 88' А. Кузнецов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Квант - СКА-Хабаровск-2
Завершен
88'
ГОЛ! 1:3! Александр Кузнецов
Пас отдал Артур Секерин
Замена
Артемий Медведев ️️️️➡️️ Максим Софин
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Никита Щербий
76'
Желтая карточка
Лев Акулов
70'
63'
Замена
Овик Галаян ️️️️➡️️ Владислав Зых
Замена
Авдей Балалуев ️️️️➡️️ Даниил Лобанов
56'
48'
Замена
Артур Секерин ️️️️➡️️ Давид Бекоев
48'
Замена
Кирилл Мордасов ️️️️➡️️ Степан Бурдаков
47'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Денис Першин
39'
ГОЛ! 0:1! Степан Бурдаков
Пас отдал Артем Хусаинов
Желтая карточка
Максим Софин
29'
9'
Замена
Владислав Зых ️️️️➡️️ Нуртилек Сулайманов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Квант
1
Никита Побережный
ВР
21
Виктор Драгой
ЛЗ
13
Максим Тимченко
ЛЗ
29
Максим Софин
ЛЗ
22
Никита Горунков
ПЗ
3
Лев Акулов
ПЗ
8
Даниил Лобанов
ПЗ
15
Анатолий Демидов
ЛП
11
Марат Волков
ЦП
17
Азамат Джумаев
ПП
9
Никита Щербий
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
66
Давид Бекоев
ЛЗ
72
Даниил Калмыков
ЛЗ
79
Денис Першин
ЛЗ
27
Аслан Гояев
ПЗ
96
Александр Максименко
ПЗ
24
Василий Пилюгин
ПЗ
87
Артур Копылов
ЛП
34
Нуртилек Сулайманов
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
49
Артем Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Квант
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
31
Артемий Медведев
ЦЗ
СКА-Хабаровск-2
52
Владимир Быков
ЦЗ
86
Кирилл Мордасов
ЦЗ
25
Артур Секерин
ЦЗ
8
Даниил Зарецкий
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Побережный
3
Акулов
21
Драгой
13
Тимченко
29
Софин
8
Лобанов
15
Демидов
11
Волков
17
Джумаев
9
Щербий
3-2-2-2
75
Цапурин
96
Максименко
66
Бекоев
72
Калмыков
24
Пилюгин
79
Першин
34
Сулайманов
87
Копылов
49
Хусаинов
23
Бурдаков
8
Лобанов
25
Балалуев
25
Балалуев
8
Лобанов
29
Софин
31
Медведев
31
Медведев
29
Софин
23
Бурдаков
86
Мордасов
86
Мордасов
23
Бурдаков
66
Бекоев
25
Секерин
25
Секерин
66
Бекоев
34
Сулайманов
97
Зых
97
Зых
34
Сулайманов
Зых
21
Галаян
21
Галаян
Зых
Остались в запасе
Квант
СКА-Хабаровск-2
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
52
Владимир Быков
ЦЗ
8
Даниил Зарецкий
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
Остались в запасе
52
Владимир Быков
ЦЗ
8
Даниил Зарецкий
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Квант - СКА-Хабаровск-2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
9
Нарушения
16
9
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Квант
СКА-Хабаровск-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Квант
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+