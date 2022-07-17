Олег Морозов
Тренер
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Квант
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 января 1966
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Квант
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 января 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Квант
|22
|6
|13
|3
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Строгино
|1 : 1
|Квант
|24.07.2022
|Спартак Т
|4 : 2
|Квант
|30.07.2022
|Квант
|1 : 1
|Металлург Л
|06.08.2022
|Квант
|2 : 0
|Сахалин
|10.08.2022
|Квант
|0 : 2
|Сахалинец
|14.08.2022
|Динамо Бр
|2 : 1
|Квант
|21.08.2022
|Квант
|0 : 5
|Родина-2
|28.08.2022
|Пересвет
|3 : 2
|Квант
|04.09.2022
|Квант
|1 : 0
|Рязань
|10.09.2022
|Авангард
|2 : 1
|Квант
|17.09.2022
|Арсенал-2
|5 : 0
|Квант
|22.09.2022
|Квант
|0 : 1
|Спартак Т
|26.09.2022
|Металлург Л
|3 : 0
|Квант
|02.10.2022
|Сахалин
|1 : 0
|Квант
|08.10.2022
|Сахалинец
|4 : 1
|Квант
|15.10.2022
|Квант
|0 : 2
|Динамо Бр
|19.10.2022
|Родина-2
|1 : 0
|Квант
|24.10.2022
|Квант
|1 : 0
|Пересвет
|30.10.2022
|Рязань
|1 : 1
|Квант
|05.11.2022
|Квант
|5 : 1
|Авангард
|09.11.2022
|Квант
|2 : 1
|Арсенал-2
|13.11.2022
|Квант
|1 : 0
|Строгино