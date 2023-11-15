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2-я лига Лига Б. Группа 3:
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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Главные новости
8 января
23:06
Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
1
15 ноября 2023
21:41
Видео
«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
1
7 октября 2023
19:40
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
2
6 октября 2023
22:05
Фото
«Химки» уволили Билялетдинова
5
28 сентября 2023
15:18
Широков обвинил Кононова в «крысином» поведении
1
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Япония
Все новости
8 января
23:06
Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
1
15 ноября 2023
21:41
Видео
«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
1
25 октября 2023
11:54
Широков усомнился в адекватности своих футболистов
4
7 октября 2023
19:40
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
2
6 октября 2023
22:05
Фото
«Химки» уволили Билялетдинова
5
28 сентября 2023
15:18
Широков обвинил Кононова в «крысином» поведении
1
24 сентября 2023
13:47
Широков выделил сильнейшего хоккеиста среди российских футболистов – это экс-спартаковец
19 сентября 2023
09:25
Широков объяснил, почему стал главным тренером «Сатурна»
1
08:14
Широков рассказал, бьет ли он игроков «Сатурна»
1
18 сентября 2023
23:51
Широков призвал увеличить зарплаты во Второй лиге
1
31 августа 2023
22:07
Губерниев жестко высказался о назначении Широкова тренером «Леон Сатурна»
6
21:13
Широков возглавил «Леон Сатурн» вместо Кононова («РБ Спорт»)
1
13 августа 2023
08:21
Кононов ввел в «Леон Сатурне» штрафы за мат
4
22 июля 2023
15:11
Фото
«Сатурн» объявил о смене названия
2
25 июня 2023
10:54
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
2
31 мая 2023
10:46
Отец Фомина покинул «Динамо» Вл
1
28 мая 2023
16:24
Фото
Бояринцев-тренер в третий раз вышел из Второй лиги в Первую
1
26 мая 2023
21:36
Двое экс-игроков Второй лиги получили 2-ю за месяц пожизненную дисквалификацию
1
20 мая 2023
20:41
Кирьяков предрек смерть футбола в регионах
3
6 мая 2023
14:14
Фото
Клуб Второй лиги объявил о назначении Бояринцева на пост главного тренера
1
28 апреля 2023
13:44
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
13:40
Текст
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
15
07:42
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
3
27 апреля 2023
10:10
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
2
26 апреля 2023
18:55
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
1
17:09
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
3
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Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола
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