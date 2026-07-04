Авангард
Курск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Терешкин В.
Без клуба
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ПВ Захаров Д.
Свободный агент
03.03.26 / -
ЛФ Полухин Д.
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦФ Хребтов А.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сухарев А.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ташаев Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кумсаров Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Щипачёв В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Мамкин И.
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
АП Некрасов А.
Аренда
11.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Балашов К.
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
30.01.26 / 09.02.26
Арсенал-2
Тула
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Ромашин М.
Свободный агент
27.03.26 / -
ПАЗ Кононикин А.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ВР Костелей Г.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦФ Сагалбаев А.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ПВ Гусаров Д.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦП Бастрыкин А.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Пелипенко Н.
?
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Арутюнов А.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ПВ Бойченко М.
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
ЦФ Обрывков С.
?
01.01.26 / 30.06.26
Волна
Ковернино
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Казаков Р.
Свободный агент
14.03.26 / 31.12.26
ОП Гыстаров Р.
Свободный агент
03.03.26 / -
ЦП Ананьев И.
Аренда
27.02.26 / 31.12.26
ОП Гаврилов М.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.02.26 / -
ПВ Рагулькин Е.
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Кайков Д.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ягодкин А.
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Попович А.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Гыстаров Р.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
Свободный агент
24.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЛВ Муталиев А.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 25.03.26
ОП Поздняков Е.
Свободный агент
19.02.26 / -
ПЗ Чибисов С.
Свободный агент
05.02.26 / -
ЛВ Соколов Б.
Свободный агент
28.01.26 / -
АП Чугунов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Чалигава А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Алексеев Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Чибисов С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Щербин Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Костюков М.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Соколов Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Шамаев К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Чечеткин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Поздняков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Смирнов О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Волков О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Зенит
Пенза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
04.04.26 / 31.12.26
ОП Кухарчук А.
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
24.03.26 / -
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ВР Зайнуллин Т.
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
28.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.04.26 / -
ЦФ Снетков А.
Свободный агент
13.03.26 / -
Свободный агент
05.02.26 / 24.03.26
ЦЗ Новичков В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Щербаков Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Клейнер М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Снетков А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Смирнов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Ошевнев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Прозоров В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Даценко А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Квант
Обнинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гончаров Д.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.03.26 / -
ЛЗ Медведев А.
Свободный агент
05.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Семкин А.
Завершил
Завершил
27.02.26 / -
ОП Семкин А.
Без клуба
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛВ Иванушкин Л.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ПВ Захаров С.
Завершил
Завершил
14.02.26 / -
ЦЗ Демин Д.
Без клуба
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Юлдашев А.
Завершил
Завершил
05.02.26 / -
ЦП Житников А.
Завершил
Завершил
02.02.26 / -
ПВ Садовский Д.
Завершил
Завершил
01.02.26 / -
Металлург Л
Липецк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Сазонов И.
Без клуба
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Веденеев М.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Скворцов А.
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
АП Потапов С.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ПВ Григорьев Д.
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЛВ Агалаков В.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЛВ Савин Д.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Ермилов В.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чихрадзе Ш.
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Смирнов В.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Панов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Донцов К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Бушуев Д.
Свободный агент
09.04.26 / -
Свободный агент
05.03.26 / -
Свободный агент
19.02.26 / -
ЦФ Бушуев Д.
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
ЛЗ Бурыкин А.
Без клуба
Свободный агент
16.02.26 / -
ПВ Глухов Е.
Свободный агент
31.01.26 / -
ПВ Глухов Е.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
АП Елизаров М.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦЗ Ткачук Р.
Свободный агент
17.01.26 / 07.07.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Орел
Орел
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.03.26 / -
ЛВ Арсентьев Д.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Агаханов А.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ЦП Набатов Э.
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Тарасов М.
Свободный агент
06.02.26 / -
Свободный агент
24.01.26 / -
ОП Петерсон С.
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / -
ЦФ Лукша А.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / -
ОП Щербаков И.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Лузин С.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / -
ВР Котов Н.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / -
ЦЗ Мерцалов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Тарасов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Кузьмин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Бобрышов И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Климов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Родина-М
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Баранов Е.
?
27.03.26 / 31.12.26
ЦФ Манукян В.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ВР Павлов Н.
Свободный агент
19.03.26 / -
ЦЗ Гордеев Д.
Свободный агент
10.03.26 / 31.12.26
ЦФ Казанцев А.
Свободный агент
13.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Белохонов А.
Завершил
Завершил
01.04.26 / -
ЦФ Газиев А.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ВР Тарасов Р.
?
01.01.26 / -
Ротор-2
Волгоград
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Логиш Н.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ВР Прохоров А.
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Асланян М.
Без клуба
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
?
01.01.26 / 30.06.26
ВР Олейник И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Костюк М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Трифонов П.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Рязань
Рязань
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
26.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Головня А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Юртаев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Евсютин С.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ВР Вялов Д.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦЗ Лазарев В.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
АП Ли-Са Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
СКА-Хабаровск-2
Хабаровск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Печенкин М.
Свободный агент
07.04.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Глотов С.
?
01.01.26 / 30.06.27
Салют
Белгород
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Калугин О.
Без клуба
Свободный агент
25.03.26 / -
ЦЗ Лебедев Н.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦФ Конев А.
Без клуба
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ПЗ Щёкин В.
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ВР Цыгулев А.
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ПЗ Ивантеев А.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
26.03.26 / -
ЦЗ Новиков М.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ВР Зернаев В.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦП Набатов Э.
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦФ Дегтев Д.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ПВ Сошников Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Минаев Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Елесин Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Сатурн
Раменское
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Коверов Д.
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.27
ЦЗ Сухарев А.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Ларин А.
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ОП Гетьман Н.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Пивоваров Д.
Свободный агент
23.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Дмитрий Д.
Аренда
20.03.26 / 31.12.26
ЦП Чернышев А.
Свободный агент
18.03.26 / -
ВР Кулешов М.
?
05.03.26 / 31.12.26
ЛФ Кунский М.
Аренда
14.02.26 / 31.12.26
ЦФ Богданец М.
Аренда
13.02.26 / 30.06.26
ПВ Фетисов Н.
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ЦФ Саркисян Г.
Без клуба
Свободный агент
07.02.26 / 01.04.26
Свободный агент
05.02.26 / 24.03.26
АП Босенков Н.
Свободный агент
04.02.26 / 31.12.26
ЦП Тетёркин А.
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ПЗ Генчу Н.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Чупин В.
Свободный агент
31.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Мацола Б.
Свободный агент
30.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Муллин К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Мозжухин Ю.
Свободный агент
06.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Горяинов И.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЛВ Емелин С.
Без клуба
24.03.26 / -
ЦФ Саркисян Г.
Без клуба
24.03.26 / -
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦЗ Сосранов Р.
Без клуба
Свободный агент
11.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
11.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
10.03.26 / -
ЦЗ Тымонюк И.
Свободный агент
26.02.26 / -
ПЗ Серасхов А.
Свободный агент
22.02.26 / -
ЦЗ Кратков Д.
Свободный агент
10.02.26 / -
ЦЗ Васильев С.
Свободный агент
08.02.26 / -
ЦЗ Ушахин Л.
Свободный агент
29.01.26 / -
АП Посмашный Н.
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.28
ВР Русанов В.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Тымонюк И.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ПЗ Ивантеев А.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Васильев С.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 12.03.26
ПЗ Серасхов А.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ушахин Л.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЛВ Муромский Н.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ПВ Панин В.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦЗ Кратков Д.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Степин М.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Спартак Т
Тамбов
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Житлов К.
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ПВ Гурченко Д.
Свободный агент
01.03.26 / -
АП Сергеев М.
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Омаров М.
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
03.02.26 / 02.07.26
ПЗ Осинов М.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ВР Тихомиров И.
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
24.01.26 / -
ПВ Малолетов А.
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦФ Турсунов И.
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦЗ Хачиян Т.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
АП Левин М.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ПВ Шульгин А.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦФ Турсунов И.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 01.07.26
ОП Попович А.
Свободный агент
01.01.26 / -
Строгино
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Джураев В.
Свободный агент
06.04.26 / 31.12.26
ЦП Никишов Г.
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Насыров Т.
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦП Комаров Д.
?
26.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Озеров В.
?
26.03.26 / 31.12.26
ЦП Горбулев Д.
?
26.03.26 / 31.12.26
ЦП Ганичев Д.
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ПЗ Киселев М.
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ЦФ Челышев Н.
Свободный агент
23.02.26 / -
ЦЗ Шапаев Д.
?
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Манукян В.
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ВР Воронов И.
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ПВ Торосян Р.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.27
Шумбрат
Саранск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Басыров С.
Свободный агент
23.03.26 / 31.12.26
ЛВ Абрамов В.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
24.02.26 / -
ПЗ Молодцов А.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ЛВ Ермаков А.
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Чубукин А.
Свободный агент
21.02.26 / -
АП Голубцов А.
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Прытков А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛФ Шамшурин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Кручинкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Баймашев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Сарычев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -