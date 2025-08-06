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  • Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба

Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба

Сегодня, 08:56
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил гол игрока «Амкала» блогера Александра Парадеева (Парадеевича), в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Квантом» (3:1).

«Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Это удивляет. Человек, который вчера купил бутсы и три раза в 10 лет тренировался, сейчас забивает. Забил Парадеев неплохо, по мячу ударил как профессионал. Все равно, должно быть стыдно ребятам в белой форме [«Кванту»]. Если бы соперники ещe и вратаря медийного [Валентина Петухова (Wylsacom)] выпустили, тогда вообще…» – сказал Аршавин.

  • Встреча прошла в Красногорске, Парадеев забил первый гол в этом матче.
  • В составе медиафутбольного клуба также сыграли Мухаметали Ахметжанов (The Limba), Дмитрий Лиханов (Dmitry_Lixxx), Вячеслав Морозов и Роман Косицын.
  • В следующем раунде турнираа «Амкал» сыграет с «Калугой».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Квант Амкал Аршавин Андрей
Комментарии (1)
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темирхан
1754463157
а Кванту НУЖЕН КУБОК РОССИИ???? ЯВНО НЕТ!!!! ДА И ВСЕМ КЛУБАМ! ДАЖЕ КЛУБАМ ПЛ!!! НУЖЕН ТОЛЬКО С 1/4! НЕ РАНЬШЕ!
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