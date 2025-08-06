Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил гол игрока «Амкала» блогера Александра Парадеева (Парадеевича), в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Квантом» (3:1).

«Даже балуясь, они профессиональную команду обыграли. Это удивляет. Человек, который вчера купил бутсы и три раза в 10 лет тренировался, сейчас забивает. Забил Парадеев неплохо, по мячу ударил как профессионал. Все равно, должно быть стыдно ребятам в белой форме [«Кванту»]. Если бы соперники ещe и вратаря медийного [Валентина Петухова (Wylsacom)] выпустили, тогда вообще…» – сказал Аршавин.