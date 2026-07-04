Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Квант - Арсенал-2: обзор матча 04 июля 2026

Квант
04.07.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал-2
26' Н. Щербий 54' А. Демидов 85' Н. Баранов
73' Д. Павлов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Квант - Арсенал-2
Завершен
Замена
Кирилл Артеменков ️️️️➡️️ Максим Софин
90' +5
Желтая карточка
Владислав Роскита
90' +4
90' +1
Желтая карточка
Артем Кузин
90'
Вторая желтая
Вадим Фалеев
ГОЛ! 3:1! Никита Баранов
85'
Желтая карточка
Виктор Драгой
81'
Замена
Никита Баранов ️️️️➡️️ Никита Щербий
79'
78'
Замена
️️️️➡️️ Георгий Бадьин
77'
Замена
Георгий Бадьин ️️️️➡️️ Никита Пелипенко
Замена
Владислав Роскита ️️️️➡️️ Азамат Джумаев
76'
73'
ГОЛ! 2:1! Даниил Павлов
66'
Замена
Александр Кононыкин ️️️️➡️️ Денис Григорьев
63'
Замена
Тимур Хакимов ️️️️➡️️ Григорий Ладин
63'
Замена
Ярослав Демченко ️️️️➡️️ Алексей Колышев
Желтая карточка
Марат Волков
60'
ГОЛ! 2:0! Анатолий Демидов
54'
ГОЛ! 1:0! Никита Щербий
26'
Желтая карточка
Азамат Джумаев
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Квант
1
Никита Побережный
ВР
3
Лев Акулов
ЛЗ
22
Никита Горунков
ЛЗ
29
Максим Софин
ЛЗ
13
Максим Тимченко
ПЗ
21
Виктор Драгой
ПЗ
6
Ефим Зенкевич
ПЗ
11
Марат Волков
ЛП
17
Азамат Джумаев
ПП
9
Никита Щербий
ЦФ
15
Анатолий Демидов
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Арсенал-2
66
Константин Нечкин
ВР
53
Денис Григорьев
ЛЗ
52
Артем Кузин
ЛЗ
36
Денис Сеник
ЛЗ
68
Вадим Фалеев
ПЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
56
Алексей Колышев
ПЗ
78
Григорий Ладин
ЛП
61
Алексей Белянин
ПП
90
Даниил Павлов
ЦФ
46
Никита Пелипенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Квант
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Арсенал-2
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
63
Александр Кононыкин
ЦЗ
55
Арнур Сагалбаев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
3-2-2-2
1
Побережный
21
Драгой
3
Акулов
22
Горунков
29
Софин
6
Зенкевич
11
Волков
17
Джумаев
15
Демидов
9
Щербий
3-2-2-2
66
Нечкин
87
Гиголаев
53
Григорьев
52
Кузин
56
Колышев
36
Сеник
61
Белянин
78
Ладин
46
Пелипенко
90
Павлов
29
Софин
5
Артеменков
5
Артеменков
29
Софин
17
Джумаев
14
Роскита
14
Роскита
17
Джумаев
9
Щербий
23
Баранов
23
Баранов
9
Щербий
46
Пелипенко
38
Бадьин
38
Бадьин
46
Пелипенко
56
Колышев
53
Демченко
53
Демченко
56
Колышев
53
Григорьев
63
Кононыкин
63
Кононыкин
53
Григорьев
78
Ладин
66
Хакимов
66
Хакимов
78
Ладин
Остались в запасе
Квант
Арсенал-2
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
1
Глеб Костелей
ЦЗ
55
Арнур Сагалбаев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Остались в запасе
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ЦЗ
55
Арнур Сагалбаев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Главный тренер
Александр Шмаров
Статистика матча Квант - Арсенал-2
4
1
1
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Квант
Арсенал-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Квант
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+