6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Металлург» и «Арсенал-2».
«Металлург»
Липецкий «Металлург» уверенно идeт в пятeрке и демонстрирует отличную атакующую форму. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в каждом из них, причeм очень много – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Проблема в обороне: пропускают в 7 из 9 последних матчей, 1.20 в среднем. В прошлом туре ничья со «Строгино» (2:2). История встреч с «Арсеналом-2» на стороне хозяев – три победы в последних очных матчах, а забивают они тулякам в 7 последних встречах подряд.
«Арсенал-2»
Тульский фарм-клуб находится в зоне вылета и переживает серьeзные проблемы. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд, в среднем 2.20 гола за игру (11 голов в 5 матчах). При этом атака у туляков неплохая – 2.00 гола в среднем за 5 игр, но с такой защитой побеждать невозможно. В прошлом туре ничья с «Зенитом» Пенза (1:1). В гостях «Арсенал-2» выглядит ещe слабее.
Факты о командах
«Металлург»
- 5-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Денис Семин (4)
- За 5 матчей: 2.40 забито, 1.20 пропущено
- 4 матча без поражений
- Забивают в 4 последних матчах
- Пропускают в 7 из 9 матчей
- 3 победы подряд над «Арсеналом-2» в очных встречах
«Арсенал-2»
- 13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Гусаров (4)
- За 5 матчей: 2.00 забито, 2.20 пропущено
- Пропускают в 8 последних матчах
- Атака – 10 голов в 5 матчах
Прогноз на матч «Металлург» – «Арсенал-2»
«Металлург» находится в отличной форме и имеет подавляющую историю личных встреч, тогда как «Арсенал-2» пропускает в каждом матче и не может выбраться из нижней части таблицы. Хозяева обязаны побеждать, но учитывая, что обе команды много забивают и много пропускают, голы будут с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Победа «Металлурга» – коэффициент 1.4
- Обе забьют – да