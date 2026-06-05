6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Металлург» и «Арсенал-2».

«Металлург»

Липецкий «Металлург» уверенно идeт в пятeрке и демонстрирует отличную атакующую форму. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в каждом из них, причeм очень много – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Проблема в обороне: пропускают в 7 из 9 последних матчей, 1.20 в среднем. В прошлом туре ничья со «Строгино» (2:2). История встреч с «Арсеналом-2» на стороне хозяев – три победы в последних очных матчах, а забивают они тулякам в 7 последних встречах подряд.

«Арсенал-2»

Тульский фарм-клуб находится в зоне вылета и переживает серьeзные проблемы. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд, в среднем 2.20 гола за игру (11 голов в 5 матчах). При этом атака у туляков неплохая – 2.00 гола в среднем за 5 игр, но с такой защитой побеждать невозможно. В прошлом туре ничья с «Зенитом» Пенза (1:1). В гостях «Арсенал-2» выглядит ещe слабее.

Факты о командах

«Металлург»

5-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Денис Семин (4)

За 5 матчей: 2.40 забито, 1.20 пропущено

4 матча без поражений

Забивают в 4 последних матчах

Пропускают в 7 из 9 матчей

3 победы подряд над «Арсеналом-2» в очных встречах

«Арсенал-2»

13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Гусаров (4)

За 5 матчей: 2.00 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 8 последних матчах

Атака – 10 голов в 5 матчах

Прогноз на матч «Металлург» – «Арсенал-2»

«Металлург» находится в отличной форме и имеет подавляющую историю личных встреч, тогда как «Арсенал-2» пропускает в каждом матче и не может выбраться из нижней части таблицы. Хозяева обязаны побеждать, но учитывая, что обе команды много забивают и много пропускают, голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки