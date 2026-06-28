Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - Салют: обзор матча 28 июня 2026

Арсенал-2
28.06.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
0 : 4
Завершен
Салют
18' В. Фасхутдинов 66' А. Ивантеев 82' С. Гайдук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Арсенал-2 - Салют
Завершен
Желтая карточка
Егор Князев
86'
Замена
Георгий Бадьин ️️️️➡️️ Степан Обрывков
85'
Замена
Тимур Хакимов ️️️️➡️️ Алексей Колышев
85'
82'
ГОЛ! 0:3! Сергей Гайдук
Пас отдал Егор Тиняков
79'
Замена
Степан Иноземцев ️️️️➡️️ Илья Винников
79'
Замена
Егор Тиняков ️️️️➡️️ Николай Бояркин
73'
Замена
Муслим Набиев ️️️️➡️️ Александр Канищев
73'
Замена
Александр Конев ️️️️➡️️ Владислав Фасхутдинов
66'
ГОЛ! 0:2! Андрей Ивантеев
61'
Замена
Сергей Гайдук ️️️️➡️️ Дмитрий Шилов
Замена
Арнур Сагалбаев ️️️️➡️️ Илья Соколов
61'
59'
Желтая карточка
Дмитрий Шилов
Замена
Денис Сеник ️️️️➡️️ Григорий Ладин
46'
Замена
Илья Соколов ️️️️➡️️ Александр Кононыкин
45'
18'
ГОЛ! 0:1! Владислав Фасхутдинов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
63
Александр Кононыкин
ЛЗ
52
Артем Кузин
ЛЗ
68
Вадим Фалеев
ПЗ
53
Денис Григорьев
ПЗ
90
Даниил Павлов
ЛП
91
Егор Князев
ЛП
78
Григорий Ладин
ЦП
95
Степан Обрывков
ПП
56
Алексей Колышев
ПП
47
Дмитрий Гусаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Салют
1
Артем Цыгулев
ВР
22
Андрей Ивантеев
ЛЗ
17
Станислав Букатов
ЛЗ
96
Андрей Цорн
ЦЗ
67
Никита Пономарёв
ПЗ
18
Илья Винников
ПЗ
7
Александр Канищев
ЛП
19
Дмитрий Шилов
ЦП
6
Андрей Ишутин
ЦП
8
Николай Бояркин
ПП
28
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Арсенал-2
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
55
Арнур Сагалбаев
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
36
Денис Сеник
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
Салют
7
Александр Конев
ЦЗ
10
Евгений Храпученко
ЦЗ
21
Сергей Гайдук
ЦЗ
31
Денис Гнедой
ЦЗ
77
Муслим Набиев
ЦЗ
5
Степан Иноземцев
ЦЗ
20
Егор Тиняков
ЦЗ
4-5-1
1
Костелей
52
Кузин
68
Фалеев
63
Кононыкин
53
Григорьев
91
Князев
95
Обрывков
90
Павлов
78
Ладин
56
Колышев
47
Гусаров
3-2-4-1
1
Цыгулев
67
Пономарёв
22
Ивантеев
96
Цорн
18
Винников
17
Букатов
8
Бояркин
19
Шилов
6
Ишутин
7
Канищев
28
Фасхутдинов
95
Обрывков
38
Бадьин
38
Бадьин
95
Обрывков
56
Колышев
66
Хакимов
66
Хакимов
56
Колышев
Соколов
55
Сагалбаев
55
Сагалбаев
Соколов
63
Кононыкин
50
Соколов
50
Соколов
63
Кононыкин
78
Ладин
36
Сеник
36
Сеник
78
Ладин
28
Фасхутдинов
7
Конев
7
Конев
28
Фасхутдинов
19
Шилов
21
Гайдук
21
Гайдук
19
Шилов
7
Канищев
77
Набиев
77
Набиев
7
Канищев
18
Винников
5
Иноземцев
5
Иноземцев
18
Винников
8
Бояркин
20
Тиняков
20
Тиняков
8
Бояркин
Остались в запасе
Арсенал-2
Салют
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
10
Евгений Храпученко
ЦЗ
31
Денис Гнедой
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Остались в запасе
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
Остались в запасе
10
Евгений Храпученко
ЦЗ
31
Денис Гнедой
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Главный тренер
Андрей Репринцев
Статистика матча Арсенал-2 - Салют
1
1
Всего ударов по воротам
3
20
Удары в створ
0
11
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
6
5
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Главный судья:
D. Magomedov
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
Салют
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
2025.09.11 20:35
2
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
3
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+