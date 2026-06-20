Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орел - Арсенал-2: обзор матча 20 июня 2026

Орел
20.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
4 : 1
Завершен
Арсенал-2
31' Э. Набатов 43' A. Oshkin 59' Г. Борисов 77' И. Бугаенко
84' Д. Гусаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Орел - Арсенал-2
Завершен
84'
ГОЛ! 4:1! Дмитрий Гусаров
Пас отдал Степан Обрывков
83'
Замена
Данила Шрамко ️️️️➡️️ Денис Григорьев
Замена
Архип Леонов ️️️️➡️️ Эмрах Набатов
82'
Замена
Матвей Цыганков ️️️️➡️️ Сергей Хмелевской
82'
79'
Замена
Никита Пелипенко ️️️️➡️️ Григорий Ладин
ГОЛ! 4:0! Игорь Бугаенко
77'
Замена
Игорь Бугаенко ️️️️➡️️ Максим Фатеев
75'
72'
Замена
Артем Исаев ️️️️➡️️ Арнур Сагалбаев
71'
Желтая карточка
Давид Гиголаев
ГОЛ! 3:0! Георгий Борисов
Пас отдал Максим Фатеев
59'
Замена
Георгий Борисов ️️️️➡️️ Павел Изотов
57'
Желтая карточка
Андрей Якушин
51'
45'
Замена
Давид Гиголаев ️️️️➡️️ Александр Кононыкин
45'
Замена
Евгений Мухин ️️️️➡️️ Алексей Колышев
ГОЛ! 2:0! Artem Oshkin
43'
Желтая карточка
Сергей Хмелевской
40'
ГОЛ! 1:0! Эмрах Набатов
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
57
Вадим Аверкиев
ВР
97
Данила Соколов
ЛЗ
10
Эмрах Набатов
ЛЗ
3
Андрей Якушин
ЛЗ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
11
Павел Изотов
ПЗ
5
Евгений Ушаков
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛП
9
Artem Oshkin
ПП
17
Максим Фатеев
ЦФ
Главный тренер
Петр Немов
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
55
Арнур Сагалбаев
ЛЗ
63
Александр Кононыкин
ЛЗ
56
Алексей Колышев
ЛЗ
53
Денис Григорьев
ПЗ
68
Вадим Фалеев
ПЗ
78
Григорий Ладин
ПЗ
91
Егор Князев
ЛП
90
Даниил Павлов
ЦП
47
Дмитрий Гусаров
ПП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Орел
75
Павел Земсков
ЦЗ
31
Игорь Бугаенко
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
19
Георгий Борисов
ЦЗ
24
Матвей Цыганков
ЦЗ
45
Степан Пятин
ЦЗ
24
Никита Котов
ЦЗ
Арсенал-2
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
92
Артем Исаев
ЦЗ
46
Никита Пелипенко
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
87
Давид Гиголаев
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
3-2-2-1
57
Аверкиев
97
Соколов
10
Набатов
55
Копылов
3
Якушин
5
Ушаков
7
Арсентьев
9
Oshkin
17
Фатеев
3-2-3-1
1
Костелей
68
Фалеев
55
Сагалбаев
63
Кононыкин
78
Ладин
56
Колышев
47
Гусаров
90
Павлов
91
Князев
95
Обрывков
17
Фатеев
31
Бугаенко
31
Бугаенко
17
Фатеев
10
Набатов
88
Леонов
88
Леонов
10
Набатов
11
Изотов
19
Борисов
19
Борисов
11
Изотов
2
Хмелевской
24
Цыганков
24
Цыганков
2
Хмелевской
56
Колышев
78
Мухин
78
Мухин
56
Колышев
53
Григорьев
46
Шрамко
46
Шрамко
53
Григорьев
55
Сагалбаев
92
Исаев
92
Исаев
55
Сагалбаев
78
Ладин
46
Пелипенко
46
Пелипенко
78
Ладин
63
Кононыкин
87
Гиголаев
87
Гиголаев
63
Кононыкин
Остались в запасе
Орел
Арсенал-2
75
Павел Земсков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
45
Степан Пятин
ЦЗ
24
Никита Котов
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Остались в запасе
75
Павел Земсков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
45
Степан Пятин
ЦЗ
24
Никита Котов
ЦЗ
Остались в запасе
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
Главный тренер
Александр Шмаров
Статистика матча Орел - Арсенал-2
2
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
6
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Орел
Арсенал-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
2025.08.14 13:09
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Орел
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+