31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Шумбрат» (5-е место, 16 очков) и «Орел» (9-е место, 12 очков). Хозяева – настоящая машина по забитым голам: 2.00 гола в среднем за 5 матчей, забивают в 8 последних матчах подряд. Гости переживают спад: атака скупая – 0.60 гола за игру, а оборона дырявая – 1.60 пропущенных. Встреча атакующего «Шумбрата» и кризисного «Орла» обещает быть результативной со знаком «плюс» для хозяев.

«Шумбрат»

Команда из Йошкар-Олы уверенно идeт в топ-5 и радует болельщиков атакующим футболом. Забивают в 8 последних матчах, средняя результативность – 2.00 гола за 5 игр. Но и оборона хромает: пропускают в 7 из 9 последних матчей, 2.00 пропущенных в среднем. В прошлом туре минимальная победа над «Родиной-М» (1:0). Лучший бомбардир Радик Юсупов (2 гола) – не главная звезда, забивают многие. «Шумбрат» играет в открытый футбол: много забивает, но и много пропускает.

«Орел»

Орловцы находятся в 9-м месте и переживают серьeзный кризис. Атака практически не работает: всего 0.60 гола в среднем за 5 матчей (3 гола в 5 играх). Оборона слабая – 1.60 пропущенных. В прошлом туре разгром от «Спартака» Тамбов (1:5) – защита просто исчезла с поля. Лучший бомбардир Игорь Бугаенко (5 голов) – редкий лучик света, но один он не вытянет. В гостях «Орел» выглядит обречeнно против такой атакующей команды.

Факты о командах

«Шумбрат»

5-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Радик Юсупов (2)

За 5 матчей: 2.00 забито, 2.00 пропущено

Забивают в 8 последних матчах

Пропускают в 7 из 9 матчей

«Орел»

9-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Игорь Бугаенко (5)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено

Атака – 3 гола в 5 матчах

После разгрома от «Спартака» Тамбов (1:5)

Прогноз на матч «Шумбрат» – «Орел»

«Шумбрат» забивает всем и всегда – 8 матчей подряд с голами. «Орел» в ужасной форме: атака скупая, оборона развалилась после 1:5. Хозяева дома должны побеждать и продолжать голевую серию. Гости могут забить – Бугаенко способен огорчить кого угодно. Но с такой защитой против атакующего «Шумбрата» это вряд ли спасeт. Ждeм результативный матч с победой хозяев.

Рекомендованные ставки