Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орел - Металлург Л: обзор матча 04 июля 2026

Орел
04.07.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
0 : 2
Завершен
Металлург Л
44' Д. Семин 72' И. Сазонов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Орел - Металлург Л
Завершен
87'
Замена
Савва Потапов ️️️️➡️️ Дмитрий Савин
87'
Замена
Roman Vedishchev ️️️️➡️️ Денис Семин
Желтая карточка
Сергей Хмелевской
84'
75'
Замена
Артем Муамба Нтумба ️️️️➡️️ Захар Подзолков
Замена
Матвей Цыганков ️️️️➡️️ Максим Фатеев
72'
72'
ГОЛ! 0:2! Иван Сазонов
Пас отдал Дмитрий Савин
Желтая карточка
Эмрах Набатов
64'
63'
Замена
Иван Сазонов ️️️️➡️️ Егор Ананьев
Замена
Павел Изотов ️️️️➡️️ Георгий Борисов
57'
Замена
Игорь Бугаенко ️️️️➡️️ Андрей Якушин
56'
50'
Желтая карточка
Дмитрий Пахомов
49'
Желтая карточка
Егор Ананьев
Замена
Степан Пятин ️️️️➡️️ Дмитрий Копылов
45'
44'
ГОЛ! 0:1! Денис Семин
Пас отдал Захар Подзолков
Желтая карточка
Андрей Якушин
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
57
Вадим Аверкиев
ВР
7
Даниил Арсентьев
ЛЗ
97
Данила Соколов
ЛЗ
2
Сергей Хмелевской
ЛЗ
5
Евгений Ушаков
ПЗ
3
Андрей Якушин
ПЗ
55
Дмитрий Копылов
ПЗ
19
Георгий Борисов
ЛП
10
Эмрах Набатов
ЦП
9
Artem Oshkin
ПП
17
Максим Фатеев
ЦФ
Главный тренер
Петр Немов
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
8
Дмитрий Пахомов
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ПЗ
76
Егор Ананьев
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛП
27
Matvey Ivashov
ЦП
13
Даниил Григорьев
ЦП
31
Захар Подзолков
ПП
23
Владислав Агалаков
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Орел
31
Игорь Бугаенко
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
99
Данил Кузьмин
ЦЗ
11
Павел Изотов
ЦЗ
24
Матвей Цыганков
ЦЗ
45
Степан Пятин
ЦЗ
70
Арсен Агаханов
ЦЗ
75
Павел Земсков
ЦЗ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
3-2-3-1
57
Аверкиев
3
Якушин
7
Арсентьев
97
Соколов
2
Хмелевской
55
Копылов
19
Борисов
10
Набатов
9
Oshkin
17
Фатеев
4-4-2
1
Яворский
76
Ананьев
37
Веденеев
8
Пахомов
5
Ермилов
31
Подзолков
27
Ivashov
13
Григорьев
88
Савин
7
Семин
23
Агалаков
3
Якушин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
3
Якушин
19
Борисов
11
Изотов
11
Изотов
19
Борисов
17
Фатеев
24
Цыганков
24
Цыганков
17
Фатеев
55
Копылов
45
Пятин
45
Пятин
55
Копылов
31
Подзолков
21
Муамба Нтумба
21
Муамба Нтумба
31
Подзолков
88
Савин
33
Потапов
33
Потапов
88
Савин
76
Ананьев
18
Сазонов
18
Сазонов
76
Ананьев
7
Семин
11
Vedishchev
11
Vedishchev
7
Семин
Остались в запасе
Орел
Металлург Л
88
Архип Леонов
ЦЗ
99
Данил Кузьмин
ЦЗ
70
Арсен Агаханов
ЦЗ
75
Павел Земсков
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
88
Архип Леонов
ЦЗ
99
Данил Кузьмин
ЦЗ
70
Арсен Агаханов
ЦЗ
75
Павел Земсков
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Орел - Металлург Л
3
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
10
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
4
1
Информация о матче
Главный судья:
R. Marnavskiy
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Орел
Металлург Л
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
2025.08.14 13:09
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Орел
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+