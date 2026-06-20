Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сатурн - Металлург Л: обзор матча 20 июня 2026

Сатурн
20.06.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
90+3' Н. Генчу
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сатурн - Металлург Л
Завершен
ГОЛ! 1:0! Николай Генчу
Пас отдал Никита Фетисов
90' +3
Замена
Камиль Муллин ️️️️➡️️ Максим Седов
83'
Желтая карточка
Николай Генчу
82'
Замена
Никита Зернов ️️️️➡️️ Богдан Мацола
76'
72'
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Даниил Григорьев
72'
Замена
Иван Сазонов ️️️️➡️️ Денис Семин
68'
Красная карточка
Алексей Скворцов
65'
Красная карточка
Ильнур Бадрдтинов
Замена
Максим Кунский ️️️️➡️️ Артём Тетёркин
60'
60'
Замена
Вильдан Ермилов ️️️️➡️️ Егор Ананьев
60'
Замена
Дмитрий Савин ️️️️➡️️ Захар Подзолков
Желтая карточка
Валерий Чупин
48'
Замена
Максим Богданец ️️️️➡️️ Арсен Джиоев
46'
Замена
Арсений Чернышев ️️️️➡️️ Никита Босенков
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
8
Максим Седов
ЛЗ
23
Никита Фетисов
ЛЗ
88
Валерий Чупин
ЛЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
55
Артём Тетёркин
ПЗ
79
Богдан Мацола
ПЗ
81
Владислав Вильгельм
ЛП
97
Никита Босенков
ЦП
77
Никита Гетьман
ПП
13
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Денис Кулаков
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
76
Егор Ананьев
ЛЗ
23
Владислав Агалаков
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
70
Александр Данилов
ПЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
31
Захар Подзолков
ЛП
8
Дмитрий Пахомов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Сатурн
67
Никита Зернов
ЦЗ
72
Камиль Муллин
ЦЗ
61
Максим Богданец
ЦЗ
17
Денис Бескоровайный
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Металлург Л
1
Никита Яворский
ЦЗ
5
Вильдан Ермилов
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
88
Дмитрий Савин
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
3-2-3-1
32
Матвеенков
55
Тетёркин
8
Седов
23
Фетисов
88
Чупин
79
Мацола
81
Вильгельм
97
Босенков
77
Гетьман
13
Джиоев
3-2-3-2
16
Кобзев
70
Данилов
76
Ананьев
37
Веденеев
29
Бадрдтинов
23
Агалаков
13
Григорьев
8
Пахомов
31
Подзолков
7
Семин
92
Скворцов
79
Мацола
67
Зернов
67
Зернов
79
Мацола
8
Седов
72
Муллин
72
Муллин
8
Седов
13
Джиоев
61
Богданец
61
Богданец
13
Джиоев
97
Босенков
15
Чернышев
15
Чернышев
97
Босенков
55
Тетёркин
7
Кунский
7
Кунский
55
Тетёркин
76
Ананьев
5
Ермилов
5
Ермилов
76
Ананьев
31
Подзолков
88
Савин
88
Савин
31
Подзолков
13
Григорьев
27
Ivashov
27
Ivashov
13
Григорьев
7
Семин
18
Сазонов
18
Сазонов
7
Семин
Остались в запасе
Сатурн
Металлург Л
17
Денис Бескоровайный
ЦЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
1
Никита Яворский
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
17
Денис Бескоровайный
ЦЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Сатурн - Металлург Л
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Сатурн
Металлург Л
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Сатурн
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+