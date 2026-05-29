30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся аутсайдер «Строгино» (15-е место, 5 очков) и один из лидеров «Металлург» Липецк (4-е место, 17 очков). Команды находятся на противоположных полюсах таблицы. «Металлург» в отличной форме: не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 3 последних и разгромил соперника в прошлом туре (4:0). История личных встреч также на стороне фаворита – «Металлург» не проигрывает «Строгино» в 12 из 13 последних матчей.

«Строгино»

Московская команда находится в зоне вылета – 15-е место с 5 очками. В прошлом туре поражение от «Зенита Пенза» (0:1). Атака слабая: 1.20 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона ненадeжна: 1.60 пропущенных в среднем. Лучший бомбардир – Максим Киселев (1 гол). Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей. Против такого мощного соперника шансов немного.

«Металлург» Липецк

Липчане уверенно идут на 4-м месте. «Металлург» не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. В прошлом туре разгром «СКА-Хабаровск-2» (4:0). Атака выглядит внушительно: 12 голов за последние 5 матчей (2.40 в среднем). Оборона также надeжна: 5 пропущенных за 5 игр (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – Даниил Григорьев (3 гола). Команда на ходу и уверенно идeт к победе.

Факты о командах

«Строгино»

15-е место, 5 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Максим Киселев (1 гол)

Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

За 5 игр забил 6 голов, пропустил 8

«Металлург» Липецк

4-е место, 17 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Даниил Григорьев (3 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 2.40 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

Не проигрывает «Строгино» в 12 из 13 последних встреч

За 5 игр забил 12 голов, пропустил 5

Прогноз на матч «Строгино» – «Металлург» Липецк

Встреча явного фаворита с аутсайдером. «Металлург» штампует победы, много забивает и практически не проигрывает прямому сопернику в истории. «Строгино» борется за выживание, но класс команды заметно ниже. Учитывая разницу в форме, таблице и личных встречах, победа гостей с форой выглядит надeжной ставкой.

Рекомендованные ставки