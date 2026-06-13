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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Металлург Л
Зенит - Металлург Л: обзор матча 13 июня 2026
Зенит
13.06.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
2 : 3
Завершен
Металлург Л
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