Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-М - Зенит: обзор матча 20 июня 2026

Родина-М
20.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
9 : 1
Завершен
Зенит
5' М. Омаров 20' А. Камышенко 29' А. Камышенко
12' А. Везиков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-М - Зенит
Завершен
35'
Замена
Олег Саринов ️️️️➡️️ Илья Куракин
ГОЛ! 3:1! Антон Камышенко
Пас отдал Иван Макаревич
29'
ГОЛ! 2:1! Антон Камышенко
Пас отдал Ваган Манукян
20'
12'
ГОЛ! 1:1! Александр Везиков
Пас отдал Elkhan Shamsudinov
ГОЛ! 1:0! Магомед Омаров
Пас отдал Александр Евстратов
5'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЛЗ
23
Ваган Манукян
ЛЗ
96
Марк Высоченко
ЛЗ
93
Александр Евстратов
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ПЗ
19
Александр Андреев
ПЗ
47
Daniyar Vakhitov
ПЗ
4
Максим Белковский
ЛП
77
Антон Камышенко
ПП
10
Магомед Омаров
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Зенит
1
Тимур Зайнуллин
ВР
3
Глеб Гейкин
ЛЗ
69
Ярослав Теречев
ЛЗ
77
Павел Макаров
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ПЗ
21
Александр Везиков
ПЗ
27
Elkhan Shamsudinov
ПЗ
5
Илья Куракин
ЛП
10
Денис Скрыпников
ПП
11
Никита Колесин
ЦФ
71
Александр Родионов
ЦФ
Главный тренер
Павел Зубов
Родина-М
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
Зенит
25
Олег Саринов
ЦЗ
63
Илья Горунов
ЦЗ
20
Александр Дементьев
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
14
Тимофей Кашицын
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
3-2-2-1
1
Павлов
3
Колобов
23
Манукян
93
Евстратов
96
Высоченко
47
Vakhitov
4
Белковский
77
Камышенко
10
Омаров
3-2-2-2
1
Зайнуллин
21
Везиков
3
Гейкин
69
Теречев
27
Shamsudinov
77
Макаров
10
Скрыпников
5
Куракин
71
Родионов
11
Колесин
5
Куракин
25
Саринов
25
Саринов
5
Куракин
Остались в запасе
Родина-М
Зенит
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
63
Илья Горунов
ЦЗ
20
Александр Дементьев
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
14
Тимофей Кашицын
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Зубов
Остались в запасе
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
Остались в запасе
63
Илья Горунов
ЦЗ
20
Александр Дементьев
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
14
Тимофей Кашицын
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Главный тренер
Павел Зубов
Статистика матча Родина-М - Зенит
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-М
Зенит
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
Вчера, 14:10
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
Вчера, 14:10
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Последние матчи
Все
Родина-М
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+